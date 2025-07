È stato approvato in Commissione Trasporti della Camera l’emendamento presentato dalla Lega al decreto Infrastrutture, volto a censire gli autovelox. Il comunicato proviene direttamente dal gruppo parlamentare.

“Siamo soddisfatti per l’approvazione in commissione del nostro emendamento al Dl Infrastrutture, che richiede ai Comuni di segnalare tutti gli autovelox presenti sul loro territorio. Senza queste informazioni, i dispositivi non potranno essere attivati. Desideriamo un quadro chiaro, poiché questi strumenti devono essere utilizzati in modo trasparente e senza abusi, per garantire la sicurezza stradale. È un importante passo per fermare l’uso degli autovelox come semplice strumento di guadagno”, affermano i deputati della Lega nella commissione Trasporti, tra cui Elena Maccanti (capogruppo e prima firmataria dell’emendamento), Andrea Dara, Domenico Furgiuele, Riccardo Augusto Marchetti e Massimiliano Panizzut.