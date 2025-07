I colossi della tecnologia italiana guardano sempre più all’Intelligenza Artificiale come motore di crescita e innovazione. Ne è un esempio l’ultima mossa di TXT e-Solutions S.p.A. (“TXT”), società quotata al Segmento STAR di Borsa Italiana, che ha annunciato l’acquisizione di una quota di minoranza in Altilia S.r.l., azienda italiana all’avanguardia nell’Intelligenza Artificiale. Questa operazione si inserisce nella strategia di espansione di TXT, puntando a rafforzare l’offerta in settori chiave e ad alta digitalizzazione.

Un Investimento Strategico nell’AI Italiana

L’acquisizione iniziale vede TXT investire 1 milione di euro in un aumento di capitale a favore di Altilia, acquisendone circa il 10% del capitale sociale. L’accordo, tuttavia, apre la strada a scenari futuri ben più ampi, prevedendo opzioni per l’acquisizione della maggioranza del capitale sociale di Altilia nei prossimi esercizi. Questo è un segnale chiaro della volontà di TXT di integrare in profondità le competenze di Altilia nel proprio Gruppo.

Altilia, nata come spin-off del CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) e supportata nella sua crescita da CDP Venture Capital, è riconosciuta per la sua piattaforma no-code di AI, Altilia Intelligent Automation. Questa soluzione permette l’automazione di processi complessi in ambiti sensibili come il digital finance, le assicurazioni, il settore legale e la pubblica amministrazione. La sua forza risiede nella capacità di combinare tecnologie avanzate di NLP (Natural Language Processing), machine learning e knowledge graphs, garantendo soluzioni scalabili e trasparenti.

Sinergie e Offerta Innovativa per il Settore Finanziario

L’operazione è particolarmente significativa per il settore dei servizi finanziari. Nicola Cordone, Managing Director della divisione Digital Finance di TXT, ha sottolineato l’importanza strategica di questa mossa: “L’ingresso in Altilia rappresenta per TXT un passo strategico volto al rafforzamento dell’offerta nel settore Financial Services. La nostra priorità è proporre ai nostri clienti servizi innovativi di alta qualità e tecnologicamente avanzati”. Cordone ha inoltre evidenziato le immediate e significative sinergie con le divisioni Digital Advisory, Smart Solutions e Software Engineering di TXT, sia in termini di offerta che di capacità di delivery.

L’integrazione della tecnologia proprietaria di Altilia nei progetti di trasformazione digitale di TXT promette di accelerare l’adozione di soluzioni AI-based in settori regolamentati e con una forte necessità di digitalizzazione dei processi più complessi.

La Visione di un’AI Etica e Accessibile

Anche Altilia esprime grande entusiasmo per questa partnership. Massimo Ruffolo, CEO e CTO di Altilia, ha commentato: “Siamo entusiasti di entrare a far parte dell’ecosistema TXT. Questa partnership ci consente di scalare più rapidamente e di portare la nostra visione di un’AI etica e accessibile a un pubblico ancora più ampio.” Una dichiarazione che sottolinea non solo le ambizioni di crescita, ma anche l’impegno verso un’Intelligenza Artificiale che sia non solo efficiente, ma anche responsabile.

Il completamento dell’operazione è previsto entro il terzo trimestre 2025, subordinato alle consuete condizioni di closing. Questa acquisizione si configura come un tassello importante nel panorama dell’innovazione tecnologica italiana, promettendo sviluppi interessanti nell’applicazione dell’Intelligenza Artificiale a settori strategici.