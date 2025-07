L’Unicef lancia un allarme globale e locale: entro il 2050 quasi tutti i bambini del mondo – circa 2,2 miliardi – saranno esposti a frequenti ondate di calore. Lo stress da calore non è solo una causa diretta di mortalità infantile, ma può anche compromettere la crescita dei bambini e scatenare una serie di malattie pediatriche, delineando uno scenario futuro preoccupante per le nuove generazioni.

Le città europee e le “isole di calore”: scuole a rischio

La situazione è particolarmente critica nelle città europee, che si stanno trasformando in vere e proprie “isole di calore”. Una nota dell’Unicef rivela che quasi la metà delle scuole urbane europee si trova in aree caratterizzate da temperature elevate, mettendo a rischio il benessere di bambine, bambini e adolescenti. A peggiorare il quadro, circa una scuola su dieci è situata in zone soggette a inondazioni, evidenziando una doppia vulnerabilità legata al cambiamento climatico.

L’impegno dell’Unicef e l’impatto sulla salute mentale

“L’Unicef promuove i diritti di bambine, bambini e adolescenti anche nel contesto del cambiamento climatico, favorendo la loro partecipazione attiva alle decisioni e alle soluzioni climatiche”, ha dichiarato Nicola Graziano, presidente dell’Unicef Italia. Un aspetto cruciale sottolineato è l’impatto dei disastri climatici sulla salute mentale dei più giovani, una conseguenza spesso sottovalutata ma di crescente rilevanza.

Ecoansia e paura del futuro: il sondaggio Unicef Italia – Youtrend

I risultati di un sondaggio condotto da Unicef Italia con Youtrend sulla percezione dei giovani rispetto ai cambiamenti climatici e gli effetti sulla salute mentale dipingono un quadro di profonda preoccupazione. Il 24% degli italiani ha dichiarato di aver sentito parlare di ecoansia, un termine che descrive l’angoscia legata alla crisi ambientale. Ancora più allarmante, il 7% ha riscontrato almeno una volta a settimana sintomi fisici in risposta a uno stato di ansia legato ai problemi ambientali, e il 9% ha accusato sintomi psicologici.

La crisi climatica sta influenzando anche decisioni di vita fondamentali: il 32% degli intervistati maggiorenni con meno di 45 anni ha affermato che la paura della crisi climatica li scoraggia dall’idea di avere figli. La percezione di un destino ineluttabile è diffusa: il 69% della popolazione dichiara di pensare che il destino dell’umanità sia inevitabilmente compromesso a causa della crisi ambientale e dei cambiamenti climatici, e il 60% afferma di non riuscire talvolta a controllare le preoccupazioni per l’ambiente.

Per mantenere alta l’attenzione su questa tematica cruciale, l’Unicef Italia, nell’ambito della campagna ‘Cambiamo Aria’, ha lanciato il concorso fotografico ‘Uno scatto per il clima: ambiente e futuro visti da me’, rivolto a ragazze e ragazzi di età compresa tra i 14 e i 19 anni, un’iniziativa volta a dare voce e visibilità alle preoccupazioni e alle speranze delle nuove generazioni.