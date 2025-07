Il mercato degli alimenti e bevande nutrizionali sta vivendo un’autentica esplosione, proiettandosi verso una crescita esponenziale nei prossimi dieci anni. Con un valore di 105,3 miliardi di dollari nel 2022, si prevede che questo settore raggiungerà la cifra impressionante di 320,7 miliardi di dollari entro il 2032, registrando un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 12,1% dal 2023 al 2032. Questo slancio è alimentato da una crescente consapevolezza riguardo alla salute e dal parallelo aumento delle malattie croniche a livello globale. Lo dice un report di Allied Market Research.

Un mercato in forte espansione: i fattori trainanti

La spinta principale dietro questa crescita è la crescente consapevolezza sulla salute da parte dei consumatori. Le persone sono sempre più attente a ciò che mangiano e bevono, cercando prodotti che possano contribuire al loro benessere generale. A ciò si aggiunge l’aumento globale dell’incidenza delle malattie croniche, che spinge molti a cercare soluzioni nutrizionali per la prevenzione o la gestione. La domanda crescente di integratori alimentari è un altro fattore chiave che alimenta questo mercato.

Tuttavia, non mancano le sfide. L’uso diffuso di aromi artificiali e conservanti potrebbe rappresentare un ostacolo all’espansione del mercato nel prossimo futuro, poiché i consumatori sono sempre più orientati verso prodotti naturali e meno processati. D’altro canto, gli investimenti crescenti in ricerca e sviluppo, insieme alla continua espansione del settore del fitness e del benessere, promettono di creare nuove e lucrative opportunità di crescita.

Dalle bevande agli alimenti: l’importanza dei nutrienti

Il mercato delle bevande nutrizionali è in piena crescita, trainato dalla richiesta di integratori per la salute. Queste bevande sono formulate con vitamine, minerali e altri nutrienti essenziali, pensati per apportare benefici specifici all’organismo. Anche la promozione aggressiva da parte dei fornitori di nutrizione sportiva sta contribuendo in modo significativo a questa espansione. Nei prossimi anni, si prevede che gli attori chiave del settore si concentreranno sui mercati emergenti per aumentare la loro visibilità e attrarre nuovi clienti, supportati da un’intensificazione delle attività di marketing e pubblicitarie.

Gli alimenti nutrizionali sono caratterizzati da un alto contenuto di nutrienti e da un basso apporto di sale, zucchero e carboidrati. Sono prodotti a basso contenuto calorico, ma ricchi di minerali e vitamine, fondamentali per la salute umana e per ridurre il rischio di malattie croniche. L’assorbimento ottimale di questi micronutrienti avviene quando sono assunti attraverso alimenti naturali e non processati, a differenza di quelli sintetici o chimicamente trattati. Parallelamente, le bevande e gli shake nutrizionali sono formulati per fornire vitamine, minerali, acidi grassi e altri nutrienti vitali.

Leadership nordamericana e innovazione globale

Analizzando la ripartizione del mercato, questo si articola per tipo, applicazione e regione. Per tipo, il mercato è suddiviso in alimenti (sostituti dello zucchero e dei grassi, prodotti arricchiti di fibre, integratori nutrizionali e altro) e bevande (energy drink, acque aromatizzate e arricchite, succhi e altro). Per applicazione, il mercato è classificato in sanità, sport e fitness, e altri settori. Geograficamente, si analizza il mercato in Nord America, Europa, Asia-Pacifico e LAMEA (America Latina, Medio Oriente e Africa).

Il mercato nordamericano ha detenuto la quota maggiore nel 2022, pari al 34,2%, e si prevede che manterrà la sua posizione dominante fino al 2032. Questa leadership è attribuibile principalmente alla crescente consapevolezza sulla salute e il fitness tra la popolazione della regione. Inoltre, la frequente introduzione di nuovi integratori sportivi suggerisce una domanda elevata e sostenuta. Il supporto governativo per le iniziative legate allo sport e l’interesse della popolazione anziana per prodotti che promuovono l’invecchiamento sano contribuiscono in modo significativo alla crescita del mercato.

Tra i protagonisti del mercato spiccano nomi di rilievo come Abbott, DUPONT, Bionova, Nestlé, Health Food Manufacturers’ Association, Glanbia Plc, Amway, Herbalife International of America, Inc., GSK plc e Bayer AG. Questi attori stanno adottando diverse strategie, tra cui lanci di nuovi prodotti, fusioni e acquisizioni, e progressi tecnologici, per rimanere competitivi.

Un esempio recente di innovazione viene da Nestlé, che a novembre 2023 ha introdotto il latte N3 in Cina. Questo prodotto, derivato dal latte vaccino, è arricchito con nutrienti essenziali, fibre prebiotiche, ha un basso contenuto di lattosio e oltre il 15% in meno di calorie, grazie a una tecnologia proprietaria che riduce il lattosio attraverso enzimi specializzati.

Il report fornisce un’analisi dettagliata dei principali attori del settore globale degli alimenti e bevande nutrizionali, evidenziando le loro performance, i segmenti operativi, il portafoglio prodotti e le mosse strategiche per aumentare la quota di mercato e assicurare una posizione competitiva a livello regionale.