Mundys (nella foto, l’a. d. Andrea Mangoni) consolida la sua presenza in Cile con un nuovo, significativo successo. Tramite la sua controllata Grupo Costanera, in partnership con CPPIB, il gruppo si è aggiudicato la concessione della tratta autostradale Chacao–Chonchi, un segmento cruciale della strategica Ruta 5. Questa infrastruttura, che si estende per 126 km, rappresenta un collegamento vitale tra l’isola di Chiloé e il continente e prevede un investimento complessivo di circa 700 milioni di euro. L’obiettivo è migliorare capacità, connettività, sicurezza e sostenibilità di questo importante asse viario.

Un Rafforzamento Strategico in Cile

Questa aggiudicazione segna la terza gara vinta da Mundys in Cile in meno di un anno, a testimonianza di una strategia di espansione mirata e di successo. Le precedenti vittorie includono le tratte Santiago–Los Vilos (agosto 2024, tramite ViasChile – Abertis) e Ruta 5 Temuco–Río Bueno (marzo 2025, tramite Grupo Costanera). Con la nuova concessione Chacao–Chonchi, la rete autostradale di Mundys nel Paese raggiunge i 1.300 km, includendo anche le concessioni in fase di costruzione, e un EBITDA complessivo superiore al miliardo di euro, consolidando la posizione del gruppo come attore chiave nelle infrastrutture cilene.

Impatto Territoriale e Sostenibilità

La tratta Chacao–Chonchi attraversa la suggestiva regione di Los Lagos, toccando città importanti come Chacao, Castro e Chonchi. Il completamento di questa infrastruttura è atteso entro il 2028 e si prevede rafforzerà notevolmente l’integrazione dell’isola di Chiloé con il resto del Cile, fornendo un impulso significativo a settori vitali come la pesca, l’acquacoltura e il turismo, in una delle destinazioni più apprezzate del Paese.

In linea con l’impegno di Mundys per la sostenibilità, il progetto include la realizzazione di 7 attraversamenti faunistici per la tutela della biodiversità locale. Sono inoltre previsti interventi volti a valorizzare il patrimonio locale, come la creazione di punti panoramici e centri informativi turistici, sviluppati attraverso un processo di consultazione pubblica e dialogo con le comunità indigene Huilliche. Questa nuova infrastruttura, inoltre, migliorerà i collegamenti con le regioni Los Ríos e La Araucanía, che insieme ospitano oltre il 10% della popolazione cilena. Per Grupo Costanera, si tratta della seconda operazione nel sud del Paese, consolidando la sua presenza già forte nella tratta Río Bueno–Puerto Montt.

Gestione, Investimenti e Solidità Finanziaria

Grupo Costanera assumerà la gestione della tratta nella seconda metà del 2025. L’investimento da oltre 700 milioni di euro sarà distribuito su un periodo di circa 7 anni, con l’obiettivo di elevare gli standard qualitativi dell’autostrada grazie alla vasta esperienza del gruppo nel settore. A riprova della solidità finanziaria del progetto, Costanera Norte, società del gruppo, ha recentemente concluso due emissioni obbligazionarie (al 2030 e al 2038) per un totale di 420 milioni di euro, registrando una domanda superiore all’offerta (1,7x e 2,0x), un chiaro segnale di fiducia da parte del mercato.

Elisabetta De Bernardi, Chief Asset Management Officer di Mundys, ha espresso il suo entusiasmo per l’operazione: “Lavoriamo a fianco delle nostre asset company per svilupparne la competitività industriale e la solidità finanziaria, continuando a crescere e investire. Questa nuova aggiudicazione è un’ulteriore dimostrazione della capacità di creare valore da parte del nostro Gruppo. Siamo orgogliosi che anche il Cile, un Paese con un sistema regolatorio solido e trasparente, consideri Mundys un partner credibile e affidabile, capace di farsi carico di progetti infrastrutturali complessi e di lungo termine. Ci impegneremo al massimo, insieme a Grupo Costanera, per gestire e sviluppare, con massima efficienza e attenzione alle istanze delle comunità locali, la nuova infrastruttura affidataci dal Governo cileno”.