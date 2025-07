Lindbergh, Gruppo specializzato in servizi nei settori MRO (Maintenance, Repair & Operations), HVAC (Heating, Ventilation, Air Conditioning) ed Economia Circolare, ha annunciato l’avvio di importanti nuove collaborazioni. L’azienda consolida la sua posizione sul mercato grazie a tre nuovi clienti di rilievo, che beneficeranno dei servizi offerti dalla Business Unit Network Management.

Partnership Strategiche per la Logistica e i Servizi Notturni

Tra le nuove acquisizioni spicca Schneider Electric S.p.A., leader globale nell’elettrificazione, automazione e digitalizzazione. Schneider Electric ha scelto Lindbergh come partner per la gestione integrata della logistica degli strumenti specialistici impiegati dai propri field service engineers sull’intero territorio nazionale. Questa partnership sottolinea l’importanza di una logistica efficiente e specializzata per aziende con ampie reti di tecnici.

A partire dal 2025, un’altra collaborazione di peso vedrà protagonista Aprolis Italia S.p.A., filiale italiana del gruppo francese Aprolis, attore primario nel settore della movimentazione industriale delle merci con oltre 100 tecnici manutentori itineranti. Aprolis introdurrà il servizio di consegna notturna a bordo veicolo dei ricambi offerto da Lindbergh, affiancato dalla gestione dei rifiuti prodotti durante le attività di manutenzione svolte dai tecnici itineranti.

Un terzo gruppo industriale, attivo da oltre cinquant’anni in diverse province del nord Italia nel settore della vendita e assistenza di macchine per la movimentazione industriale di merci, implementerà anch’esso il medesimo servizio di consegna notturna a bordo veicolo delle parti di ricambio. Questa azienda si avvale di più di 200 tecnici manutentori itineranti nella sua area di servizio, ampliando ulteriormente la portata dei servizi di Lindbergh.

Crescita e Diversificazione: La Visione di Lindbergh

Nel complesso, il volume d’affari annuale generato da queste tre nuove collaborazioni è stimato in circa 300.000 euro.

Marco Pomè, Presidente di Lindbergh e Direttore della Business Unit “Network Management”, ha commentato: “La diversificazione della nostra clientela – sia in termini di settore industriale che di gamma di servizi offerti – rappresenta ormai un elemento chiave per garantire la crescita costante della nostra storica Business Unit, dedicata ai servizi in-night. Le nuove collaborazioni, di grande rilievo, confermano che il mercato è sempre più ricettivo rispetto alle nostre soluzioni, pensate per incrementare la produttività delle reti di manutenzione ed assistenza post-vendita sul territorio.”

Lindbergh, fondata nel 2006 a Pescarolo ed Uniti (Cremona) da Marco Pomè e Michele Corradi, entrambi con significative esperienze nella logistica e nei servizi alle industrie, impiega ad oggi più di 200 dipendenti. Il Gruppo opera attraverso tre Business Units: Network Management, incentrata sulla logistica notturna “a bordo veicolo” per aziende con reti di tecnici; HVAC, con l’obiettivo di diventare il principale player italiano nella manutenzione, assistenza e installazione nel settore del riscaldamento, raffrescamento e ventilazione (anche tramite la controllata SMIT e acquisizioni); e Circular Economy, che offre servizi complessi per la gestione dei rifiuti industriali, mirando a valorizzare i materiali di scarto attraverso supply chain virtuose e la produzione di materiali riciclati tracciati.