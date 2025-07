A Roma si è tenuto un incontro cruciale per presentare il nuovo Accordo quadriennale tra Confindustria e Intesa Sanpaolo, un’iniziativa volta a stimolare la crescita delle imprese italiane. L’intesa, annunciata a inizio anno dal Presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, e da Carlo Messina, Consigliere Delegato e CEO di Intesa Sanpaolo, mira a mettere a disposizione un totale di 200 miliardi di euro entro il 2028. Di questi, 14 miliardi di euro sono specificamente destinati alle imprese del Lazio, con l’obiettivo di rilanciare lo sviluppo del sistema produttivo regionale e cogliere le opportunità offerte dalla Transizione 5.0 e dall’Intelligenza Artificiale (I.A.), integrando le risorse già previste dalla Banca per gli obiettivi del PNRR.

Le Nuove Misure per la Competitività

Durante l’incontro, Emanuele Orsini e Stefano Barrese, Responsabile Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, hanno illustrato le peculiarità delle nuove misure. Si sono confrontati con gli imprenditori laziali su temi come la robotica, la digitalizzazione e l’intelligenza artificiale, evidenziandone il potenziale come leve per la crescita in termini di connettività e competitività del tessuto economico. Sono state inoltre presentate misure ad hoc per supportare nuovi insediamenti produttivi, l’ampliamento e l’ammodernamento di quelli esistenti, e gli investimenti nel settore energetico. L’obiettivo è rafforzare l’attrattività dei territori italiani con posizioni strategiche per le rotte e gli interscambi internazionali.

Una Collaborazione Consolidata a Supporto del Made in Italy

Questo protocollo nazionale non fa che consolidare e rinnovare una collaborazione storica tra Intesa Sanpaolo e Confindustria, iniziata nel 2009. In quindici anni, questa partnership ha erogato 450 miliardi di euro di crediti al sistema produttivo italiano, contribuendo a evolvere il rapporto banca-impresa e a sostenere le esigenze delle PMI e delle industrie mature anche nelle fasi più complesse. Questo supporto si è concretizzato in numerose iniziative congiunte che, anche grazie alle garanzie governative attivate nei periodi critici, hanno permesso di erogare nuovo credito a decine di migliaia di imprese, soprattutto PMI, che costituiscono la struttura portante del Made in Italy nel mondo.

Le Aree Chiave dell’Accordo

Le novità introdotte dall’Accordo quadriennale riguardano diversi ambiti strategici:

Investimenti in nuovi modelli produttivi evoluti ad alto potenziale, con particolare attenzione a settori come Aerospazio, Robotica, Intelligenza Artificiale e Scienze della Vita .

ad alto potenziale, con particolare attenzione a settori come e . Accelerazione della transizione sostenibile in linea con il Piano Transizione 5.0, dei processi innovativi ad alto contenuto tecnologico, e dell’ economia circolare verso un bilanciamento energetico ottimale tra fonti sostenibili.

in linea con il Piano Transizione 5.0, dei processi innovativi ad alto contenuto tecnologico, e dell’ verso un bilanciamento energetico ottimale tra fonti sostenibili. Stimolo alla ricerca e innovazione , favorendo la nascita e lo sviluppo di startup e PMI ad alto contenuto tecnologico, anche attraverso soluzioni finanziarie e servizi dedicati.

, favorendo la nascita e lo sviluppo di startup e PMI ad alto contenuto tecnologico, anche attraverso soluzioni finanziarie e servizi dedicati. Lancio di un piano per l’Abitare Sostenibile , pensato per facilitare la mobilità e l’attrazione dei talenti nell’industria italiana.

, pensato per facilitare la mobilità e l’attrazione dei talenti nell’industria italiana. Supporto alla crescita delle imprese del Sud attraverso la valorizzazione della ZES Unica del Mezzogiorno.

Visioni Future: Capitale Umano e Contesto Geopolitico

Stefano Barrese ha sottolineato l’importanza di mantenere centrali il capitale umano e la formazione per cogliere le opportunità offerte dalla transizione digitale e dall’intelligenza artificiale. “Per questo sarà fondamentale aumentare le assunzioni dei giovani nelle aziende, provvedere a programmi di formazione e specializzazione, garantire il loro welfare a beneficio del Paese. Il Gruppo Intesa Sanpaolo sta guardando con attenzione a quelle aziende che investono in nuove tecnologie e creano nuovi posti di lavoro: intendiamo contribuire con le nostre politiche di credito alla crescita della loro competitività e produttività, ma anche al supporto di nuova occupazione.”

Emanuele Orsini ha evidenziato la necessità per l’industria italiana di mostrare visione strategica e determinazione in un contesto geopolitico complesso. “Oggi più che mai è necessario calibrare le risposte su scala nazionale ed europea, ponendo al centro competitività, sicurezza energetica e coesione sociale. Serve coraggio e lungimiranza nell’adozione di misure strutturali per famiglie e imprese. Proprio per questo stiamo lavorando a un Piano Industriale Straordinario fondato su tre leve: stimolo degli investimenti, rilancio della competitività e creazione di un contesto attrattivo.” Ha aggiunto che il nuovo Accordo con Intesa Sanpaolo si inserisce in questo solco come “sostegno concreto per affrontare le sfide della transizione digitale e green, ma anche per valorizzare il nostro capitale industriale. In questa prospettiva anche il Piano per l’Abitare Sostenibile promosso da Confindustria rappresenta un altro pilastro essenziale. Non è solo una risposta alla sfida abitativa, ma un volano per rendere la filiera produttiva italiana più attrattiva per figure con competenze qualificate – soprattutto giovanili – e favorire un radicamento dei talenti nei nostri territori. Un investimento che parla di futuro, innovazione e comunità”.

L’incontro ha visto anche gli interventi di Giuseppe Biazzo (Presidente Unindustria) e Roberto Gabrielli (Direttore Regionale Lazio e Abruzzo di Intesa Sanpaolo). Sono seguiti approfondimenti da parte di Gregorio De Felice (Chief Economist Intesa Sanpaolo), Marco Nocivelli (Vicepresidente Confindustria per le Politiche industriali e il Made in Italy) e Alberto Tripi (Special Advisor Confindustria per l’Intelligenza Artificiale), che hanno commentato un’analisi del Research Department di Intesa Sanpaolo sulle tecnologie digitali avanzate. Un dialogo tra Anna Roscio (Executive Director Sales & Marketing Imprese Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo) e Angelo Camilli (Vicepresidente Confindustria per il Credito, la Finanza e il Fisco) ha poi esaminato i contenuti specifici dell’accordo e i principali driver di sviluppo delle imprese.

I lavori si sono conclusi con una conversazione finale tra Orsini e Barrese, che hanno approfondito il rapporto banca-impresa e la sua evoluzione nel contesto attuale. Hanno ribadito che robotica, Intelligenza Artificiale e digitalizzazione rappresentano punti di svolta per la crescita e la competitività delle imprese, e che investire in queste aree significa generare valore. Confindustria e Intesa Sanpaolo condividono la centralità di queste leve di sviluppo, puntando ad accompagnare le imprese nell’approccio a temi nuovi e complessi ma ormai imprescindibili.