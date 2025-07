Il Ministro della Difesa italiano, Guido Crosetto, ha condiviso un’inquietante notizia proveniente dalla Svezia per illustrare il “clima” di crescente preoccupazione all’interno della NATO riguardo a un potenziale conflitto armato con la Russia. La Svezia, un paese storicamente non allineato e divenuto membro NATO solo nel 2024, si starebbe preparando ad ospitare nei propri cimiteri un numero di defunti pari al “cinque per cento della popolazione” del Paese scandinavo.

Allarme NATO: La Russia Potrebbe Minacciare l’Alleanza

Durante un’audizione al Senato, di fronte alle Commissioni Esteri e Difesa riunite, Crosetto ha riportato previsioni secondo cui entro i prossimi cinque anni “la Russia potrebbe avere la capacità militare per minacciare il territorio dell’Alleanza atlantica”. Questo scenario alimenta i timori percepiti e influenza gli orientamenti politici interni alla NATO.

La Visione Svedese e il Suo Impatto sul Clima NATO

Il Ministro Crosetto ha espresso il suo stupore per l’iniziativa svedese: “Mi ha colpito che ha messo in costruzione un cimitero che possa ospitare il cinque per cento della sua popolazione”. Ha poi aggiunto: “Questa è la visione della Svezia: è una visione diversa dalla mia, ma che ha un’influenza sulla visione della Nato, in cui abbiamo peraltro cercato di portare un punto di vista diverso”. Secondo Crosetto, questo dato dalla Scandinavia è un segnale significativo del “clima” all’interno dell’Alleanza, proveniente anche da nazioni che non sono state storicamente ostili alla Russia.

È importante notare che, secondo le disposizioni della Chiesa di Svezia, in linea con una legge nazionale, le associazioni funerarie sono responsabili di assicurare che ciascuna parrocchia abbia a disposizione un’area sufficiente per seppellire, se necessario, circa il 5 percento della popolazione.