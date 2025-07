L’INPS fornisce indicazioni alle aziende su come richiedere la cassa integrazione ordinaria in caso di temperature elevate, precisando che la prestazione può essere richiesta sia in base a un’ordinanza della pubblica autorità, sia per motivi non imputabili all’impresa e ai lavoratori. Inoltre, è possibile richiedere l’intervento quando le temperature superano i 35 gradi.

Tuttavia, INPS chiarisce in un comunicato che anche temperature pari o inferiori a 35 °C possono portare all’accoglimento della domanda di accesso alle prestazioni di integrazione salariale, se si considera la temperatura “percepita”, che spesso è superiore a quella effettiva.

Queste indicazioni riguardano tanto i datori di lavoro che possono richiedere la cassa integrazione ordinaria (CIGO), quanto quelli che possono richiedere l’assegno di integrazione salariale al Fondo di integrazione salariale (FIS) o ai Fondi di solidarietà bilaterali.