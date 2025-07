Glovo ha deciso di sospendere la regola relativa al bonus per i lavoratori, un bonus che aumentava con l’innalzarsi delle temperature, e ha avviato un dialogo commerciale con il sindacato. Anche Deliveroo parteciperà a questo confronto, con l’obiettivo di discutere questioni legate alla sicurezza sul lavoro e situazioni specifiche a livello territoriale, come l’ordinanza della regione Piemonte. Queste informazioni sono state comunicate da fonti della Felsa Cisl dopo un incontro tra le due piattaforme di consegna e i rider.

Il sindacato aveva contestato a Glovo l’aver annunciato in modo unilaterale ai lavoratori sia l’attivazione del bonus caldo che le modalità di erogazione. La Felsa, infatti, aveva richiesto di avviare una trattativa. Per quanto riguarda la gestione del bonus, la piattaforma aveva specificato tre fasce di temperatura, da 32 a 40 gradi, collegando a ogni fascia una maggiorazione. “Dopo l’incontro, abbiamo chiesto che rivisitassero questa regola unilaterale comunicata ai lavoratori, poiché non era il risultato di un accordo sindacale. Loro hanno accettato, annullando la procedura e decidendo di avviare un confronto per rivedere queste misure”, hanno aggiunto dal sindacato.

Anche Deliveroo, che non aveva effettuato comunicazioni in merito, partecipa al dialogo per discutere la sicurezza sul lavoro e monitorare le situazioni a livello locale, come l’ordinanza della regione Piemonte che ha portato entrambe le piattaforme a sospendere le attività nella fascia oraria stabilita per il blocco degli ordini e delle consegne.

Informazioni Aggiuntive

È importante evidenziare come le trattative tra Glovo e il sindacato potrebbero avere un impatto significativo sulle condizioni di lavoro dei rider. La sicurezza sul lavoro è un tema centrale, specie con l’aumento delle temperature, che può mettere a serio rischio la salute dei lavoratori durante le consegne.

Questi sviluppi sottolineano l’importanza di un dialogo costruttivo tra le piattaforme di consegna e le organizzazioni sindacali, per garantire che i diritti e il benessere dei lavoratori siano sempre una priorità.