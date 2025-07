Edil San Felice S.p.A. Società Benefit (Euronext Growth Milan), un primario operatore integrato nel settore delle manutenzioni di infrastrutture critiche in Italia, si è aggiudicata una nuova commessa significativa. In raggruppamento temporaneo d’impresa (RTI) con Tubosider S.p.A., la Società ha ottenuto lavori per un valore complessivo di € 12.000.000,00, di cui € 2.400.000,00 destinati agli oneri per la sicurezza.

Dettagli dell’Accordo e Contributo di Edil San Felice

La commessa riguarda la rigenerazione delle barriere di sicurezza lungo le tratte autostradali gestite da Autostrade per l’Italia. Nel RTI, Edil San Felice ricopre il ruolo di capogruppo con una quota dell’80%, pari a un valore di € 9.600.000,00.

L’Accordo Quadro, della durata di quattro anni, prevede interventi specifici sulle barriere di sicurezza autostradali. Questi includono la rimozione e sostituzione delle barriere esistenti con nuovi dispositivi certificati CE, l’installazione di terminali speciali e pannelli di protezione, e il consolidamento strutturale dei punti di installazione.

Un Semestre di Successo e Visione Futura

Con questa nuova aggiudicazione, il valore complessivo delle commesse acquisite da Edil San Felice nel primo semestre del 2025 sale a oltre 65 milioni di euro, evidenziando una performance eccezionale.

Lorenzo di Palma, CEO di Edil San Felice, ha commentato: “Questa ulteriore aggiudicazione segna la chiusura di un primo semestre 2025 estremamente positivo per Edil San Felice. La capacità di acquisire e gestire in parallelo commesse complesse e strategiche conferma la solidità della nostra struttura organizzativa e il valore degli investimenti fatti in questi mesi, sia sul fronte gestionale che su quello della crescita organica. La manutenzione autostradale, che rappresenta per noi un settore chiave, continua a mostrare segnali di forte sviluppo, in linea con la crescente necessità di infrastrutture moderne e sicure per il Paese.”