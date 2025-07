La data fatidica del 9 luglio si avvicina, e con essa l’ombra di nuove tariffe che gli Stati Uniti di Donald Trump sono pronti a imporre sui Paesi con cui non è stato possibile raggiungere accordi commerciali. Il Presidente americano, con una fermezza inequivocabile, ha escluso qualsiasi ipotesi di proroga, lasciando le capitali mondiali in trepidante attesa di capire la portata degli eventi della prossima settimana.

Negoziati con l’Unione Europea: Una Partita in Salita

A Washington, le trattative tra la Casa Bianca e l’Unione Europea proseguono senza sosta. Il ministro del commercio, Maros Sefcovic, è impegnato in una serie di incontri cruciali con i negoziatori americani Howard Lutnick e Jamieson Greer. Bruxelles si siede al tavolo consapevole della necessità di accettare dazi al 10% come base dell’intesa, ma l’obiettivo primario resta quello di ottenere esenzioni su specifici dossier chiave. La strada per un’intesa è disseminata di ostacoli, e al momento, un accordo definitivo non è ancora all’orizzonte. L’Europa, naturalmente, sta giocando tutte le sue carte, predisponendo al contempo un “piano B” nell’eventualità di una “fumata nera”.

Il Giappone nel Mirino di Trump e la Svolta per il Vietnam

Mentre l’Europa tenta di navigare in queste acque turbolente, il Giappone osserva con estrema preoccupazione l’evolversi dei negoziati. Tokyo si trova da giorni nel mirino di Trump, che non ha escluso l’applicazione di dazi che potrebbero raggiungere il “30%, 35% o qualsiasi cosa decideremo” nei confronti del suo alleato.

In un contesto così teso, una nota positiva arriva dal Vietnam. Hanoi ha infatti siglato un accordo con gli Stati Uniti che prevede l’importazione di prodotti “Made in Usa” a tariffe zero, mentre le esportazioni vietnamite verso gli USA saranno soggette a dazi del 20%. Un esito che il Presidente americano ha celebrato, affermando che beneficerà “gli Usa e gli americani“. Anche l’India manifesta fiducia in una possibile intesa.

L’Allarme di Moody’s: Incertezza Geopolitica e Commercio

In attesa che il quadro si delinei con maggiore chiarezza, l’agenzia di rating Moody’s ha già agito, tagliando le prospettive sui rating sovrani globali da “stabili” a “negative“. La motivazione addotta è chiara: l’incertezza generata dalla politica commerciale. Non solo, Moody’s ha anche rivisto al ribasso le stime di crescita per il 2025 per “tutte le aree“, imputando questa revisione anche alle continue incertezze geopolitiche globali. La posta in gioco è alta, e il mondo attende con il fiato sospeso gli esiti di una settimana che si preannuncia cruciale per gli equilibri economici internazionali.