Le borse europee mostrano un cauto rialzo all’apertura, con gli investitori in attesa dei dati sul mercato del lavoro statunitense, in programma per il primo pomeriggio. Londra registra un incremento dello 0,5%, Francoforte dello 0,4% e Parigi dello 0,3%, mentre Milano si muove in controtendenza con una flessione dello 0,1%, influenzata dalla debolezza del settore bancario: MPS cede l’1,3%, Unicredit lo 0,9% e Bper lo 0,8%.

Gli investitori si aspettano un incremento del tasso di disoccupazione e un rallentamento nelle assunzioni, effetto delle politiche commerciali e sull’immigrazione del presidente Donald Trump. Il dollaro rimane debole rispetto all’euro, con un cambio a 1,18, mentre la sterlina recupera terreno con un aumento dello 0,2%, insieme ai Gilt, i titoli di Stato britannici, i cui rendimenti scendono di 8 punti base, dopo che il premier Keir Starmer ha espresso fiducia nella cancelliera dello Scacchiere, Rachel Reeves.

Il rimbalzo dei Gilt sostiene tutti i titoli di Stato, che vedono i loro rendimenti in calo, puntando i riflettori sui dati americani per segnali sulla direzione dei tassi da parte della Fed. I Btp scendono di quasi tre punti base, attestandosi al 3,48%, mentre lo spread con il Bund raggiunge i massimi da aprile 2010, a 84 punti base.