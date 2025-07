Le Borse asiatiche si presentano miste mentre si attende il rilascio dei dati sull’occupazione negli Stati Uniti, previsto per il primo pomeriggio. Questi dati dovrebbero indicare un aumento del tasso di disoccupazione e un rallentamento nelle assunzioni, effetti delle politiche commerciali del presidente americano, Donald Trump.

Tokyo perde lo 0,15%, Hong Kong cede lo 0,7%, mentre Shanghai guadagna lo 0,2% e Shenzhen sale dell’1%. In crescita anche Seul (+1,2%), mentre Sydney oscilla sulla parità. I future su Wall Street sono in modesto rialzo, dopo che ieri ha raggiunto un nuovo massimo storico, e anche sull’Europa, con gli investitori cauti. Analizzano attentamente le strategie sui dazi di Trump, il quale ha annunciato un nuovo accordo commerciale con il Vietnam, e contemporaneamente i dati macroeconomici, in particolare i PMI relativi ai servizi, in attesa di capire se un rallentamento potrà indurre la Fed a rivedere le politiche sui tassi.

I bond americani mostrano un lieve recupero, con i rendimenti che scendono di due punti base, fissandosi al 4,259%, dopo le vendite registrate in precedenza. Il cambio euro-dollaro è stabile, appena sotto 1,18, mentre la sterlina guadagna leggermente, grazie alla conferma della fiducia da parte del premier britannico Keir Starmer nei confronti della cancelliera dello Scacchiere, Rachel Reeves. Diminuiscono le vendite sul petrolio (-0,8%), con il WTI scambiato a 66,93 dollari al barile.