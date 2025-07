Banca Ifis ha ottenuto un importante riconoscimento a livello europeo, venendo premiata per il secondo anno consecutivo con il “Best ESG Program” nel segmento Small e Mid Cap da Extel, società internazionale di ricerca precedentemente nota come Institutional Investor Research. Questo premio sottolinea il successo del percorso di trasformazione sostenibile del modello di business intrapreso da Banca Ifis, sotto la guida del Presidente Ernesto Fürstenberg Fassio (nella foto). Tale percorso si è concretizzato in un’agenda ESG strutturata che copre tutte le aree della sostenibilità, con un’attenzione particolare al sociale attraverso il “Social Impact Lab” Kaleidos, che promuove iniziative culturali, sociali e di supporto al territorio e al benessere della collettività.

Riconoscimenti per la Governance e il Management

Oltre al prestigioso premio per il “Best ESG Program”, Extel ha riconosciuto anche l’eccellenza della governance e del management di Banca Ifis. Il Consiglio di amministrazione si è classificato al terzo posto come “Best Company Board” nel settore Financial Institutions, Specialty finance, mentre Frederik Geertman, Amministratore Delegato di Banca Ifis, ha raggiunto il secondo posto nella classifica europea di “Best CEO” nel medesimo settore. Questi risultati riflettono i voti sia degli investitori istituzionali che degli analisti finanziari. Anche il CFO Roberto Ferrari ha ottenuto un riconoscimento, posizionandosi al decimo posto in Europa nel segmento dedicato ai direttori finanziari.

Leadership nella Relazione con gli Investitori

Extel ha inoltre confermato la leadership di Banca Ifis nelle categorie “Best IR Professional” e “Best IR Team in Europe”, assegnando anche il riconoscimento di “Best IR Program”. Questi premi evidenziano la trasparenza comunicativa di Banca Ifis e la sua apertura al dialogo con analisti, investitori e stakeholder, un approccio che coinvolge direttamente l’intero top management.

I riconoscimenti assegnati da Extel, un fornitore di ricerca indipendente con oltre 50 anni di esperienza, saranno consegnati durante una cerimonia a Londra. Essi sono il risultato di un ampio sondaggio condotto tra circa 1.800 investitori istituzionali e analisti finanziari, che conferma il forte e crescente apprezzamento della comunità finanziaria internazionale per il Gruppo Banca Ifis, attivo nell’innovazione, nell’impatto sociale e nella sostenibilità.