I costi degli affitti in Italia continuano a subire un’impennata, raggiungendo nuovi massimi storici e sollevando interrogativi sulla sostenibilità abitativa. Nel secondo trimestre del 2025, il prezzo medio nazionale degli affitti ha toccato i 14,9 euro al metro quadro, segnando un aumento del 4,6% rispetto al trimestre precedente e un notevole +5,5% su base annua. Questo è il livello più alto mai registrato da idealista, il portale immobiliare leader per sviluppo tecnologico in Italia, da quando ha iniziato a monitorare il mercato nel 2012. L’escalation dei prezzi, quindi, è un fenomeno strutturale che incide profondamente sul bilancio delle famiglie.

Capoluoghi sotto pressione, grandi città in controtendenza

L’analisi dell’andamento dei canoni di locazione nei capoluoghi rivela un quadro prevalentemente rialzista, seppur con alcune notevoli eccezioni. La maggior parte delle città italiane ha registrato un incremento dei prezzi in primavera, con punte significative. Tra gli aumenti più marcati spiccano quelli di Macerata (+9,6%), Catanzaro (+8,3%), Agrigento (+8,6%), Udine (+7,9%), Frosinone (+7,5%) e Salerno (+7,2%). Anche altre 51 città hanno visto crescere i loro canoni, a testimonianza di una tendenza diffusa.

Tuttavia, i principali mercati urbani presentano un andamento più eterogeneo, quasi a indicare una saturazione dei rincari. Palermo ha segnato un +5,9%, Firenze un +3,9% e Milano una crescita quasi impercettibile dello 0,3%. Sorprendentemente, Roma ha registrato un calo dello 0,8%, Torino dell’1,4% e Napoli dell’1,5%. Queste flessioni nelle grandi metropoli potrebbero suggerire una reazione del mercato a prezzi già elevatissimi. Le contrazioni più consistenti si sono osservate a Carrara (-9%), Brindisi (-7,7%), Cuneo (-6,9%) e Massa (-6,1%).

Nonostante la moderata crescita trimestrale, Milano si conferma la città più cara per gli affitti, con un canone medio di 23,7 euro al metro quadro. Seguono a ruota Firenze (22,4 euro/m²), Venezia (21,4 euro/m²) e Roma (18,4 euro/m²). All’estremo opposto, i capoluoghi più economici rimangono Caltanissetta (4,7 euro/m²), Reggio Calabria e Vibo Valentia (5,4 euro/m²), delineando un divario significativo nel Paese.

Province: il caro affitti spinto da turismo e lavoro flessibile

Il trend rialzista non risparmia le province. Nel secondo trimestre, oltre il 75% delle province italiane ha registrato un aumento dei canoni di locazione. Un fattore cruciale che emerge è la correlazione tra aumento dei prezzi e vocazione turistica o bassa densità abitativa. Le province con queste caratteristiche risultano particolarmente esposte alla volatilità dei prezzi, influenzate da dinamiche stagionali, dalla domanda legata al turismo e dalla crescente attrattività per forme di lavoro temporaneo e flessibile. Ciò suggerisce una pressione sul mercato residenziale dovuta alla concorrenza con gli affitti brevi o di transizione.

Diversamente, le province delle principali aree urbane mostrano una maggiore stabilità, un segnale che i mercati più consolidati reagiscono con minore volatilità. La provincia di Roma ha registrato un incremento del 2,8%, seguita da Napoli (+2,1%). La provincia di Milano si è mantenuta più stabile con un +0,4%. Lievi flessioni si sono invece registrate a Bologna (-0,5%) e Torino (-1,5%), indicando una certa resistenza del mercato in questi contesti.

Tra le variazioni provinciali più marcate, spiccano incrementi impressionanti in alcuni mercati di dimensioni più contenute, come Gorizia (+46,3%), Vibo Valentia (+40,4%), Ravenna (+29,9%), Crotone (+27,1%) e Grosseto (+21,6%). Incrementi a doppia cifra si sono osservati in altre 11 province, con variazioni comprese tra l’11,1% di Teramo e il 18,5% di Latina. Sul fronte opposto, tra le 25 province in calo, spicca Rimini, dove i canoni flettono del 21,4%, seguita da Pordenone (-15,8%) e Rovigo (-12,1%), probabilmente a causa di dinamiche specifiche del mercato locale.

Regioni: la Valle d’Aosta in cima alla classifica dei prezzi

A livello regionale, il quadro è quasi unanimemente di crescita, ad eccezione del Friuli-Venezia Giulia (-3,5%) e dell’Emilia Romagna (-1,7%). Gli incrementi più consistenti si osservano in Valle d’Aosta (14,9%) e in Calabria (14,5%), due regioni con caratteristiche molto diverse ma accomunate da un forte balzo dei prezzi. Anche Liguria (8,3%), Basilicata (8,2%), Marche e Trentino-Alto Adige (entrambe 6,8%), Alto Adige (6,2%) e Toscana (4,6%) hanno superato la media nazionale.

In termini di prezzi, la Valle d’Aosta si conferma la regione più cara d’Italia, con una media di 22,8 euro/m², superando persino la Lombardia (19,9 euro/m²) e la Toscana (18,8 euro/m²). Al di sopra della media nazionale si collocano anche Lazio (15,9 euro/m²) e Trentino-Alto Adige (15,8 euro/m²). Le regioni più economiche rimangono il Molise (6,9 euro/m²) e la Basilicata (7,5 euro/m²), evidenziando una chiara segmentazione geografica dei costi abitativi nel Paese.