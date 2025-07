L’attenzione globale si concentra su Gaza, dove un possibile cessate il fuoco sembra avvicinarsi, con la mediazione degli Stati Uniti. Il Presidente americano Donald Trump ha annunciato progressi significativi, affermando che Israele ha accettato le condizioni per una tregua di 60 giorni. La dichiarazione, diffusa attraverso il suo social media Truth, giunge a pochi giorni da un previsto incontro tra Trump e il Premier israeliano Benjamin Netanyahu a Washington.

L’annuncio di Trump e le condizioni del cessate il fuoco

“I miei rappresentanti hanno avuto oggi (martedì) un lungo e produttivo incontro con gli israeliani su Gaza. Israele ha accettato le condizioni necessarie per finalizzare il cessate il fuoco di 60 giorni, durante il quale lavoreremo con tutte le parti per porre fine alla guerra”, ha dichiarato Trump. L’ex Presidente ha poi aggiunto che la proposta finale sarà presentata ad Hamas da qatarioti ed egiziani, descritti come “coloro che hanno lavorato duramente per contribuire a portare la pace”. Un avvertimento è stato rivolto ad Hamas: “Spero, per il bene del Medio Oriente, che Hamas accetti questo accordo, perché la situazione può soltanto peggiorare”.

Questa affermazione di Trump, che suona quasi come un ultimatum, è arrivata a seguito di colloqui a Washington tra il ministro israeliano per gli Affari Strategici, Ron Dermer, e alti funzionari dell’amministrazione americana, tra cui il vicepresidente J.D. Vance, il segretario di Stato Marco Rubio e l’inviato speciale Steve Witkoff. Poco prima del suo post, Trump aveva già espresso ai giornalisti in Florida la sua convinzione che Netanyahu fosse favorevole a un accordo e che questo sarebbe stato raggiunto entro la settimana.

La posta in gioco: civili e ostaggi

La situazione a Gaza rimane critica. Le condizioni dei civili palestinesi nella Striscia sono sempre più disperate, e la sorte di 50 ostaggi resta appesa a un filo. La proposta americana, sebbene non ancora resa pubblica nei dettagli, mira a risolvere queste emergenze immediate.

Le richieste delle organizzazioni umanitarie e la situazione sul campo

In questo contesto, oltre 150 organizzazioni umanitarie internazionali, tra cui Oxfam, Save the Children e Amnesty International, hanno rilasciato una dichiarazione congiunta, chiedendo lo smantellamento della Gaza Humanitarian Foundation (GHF), una fondazione controversa sostenuta da Israele e dagli Stati Uniti.

Nel frattempo, i raid aerei israeliani sulla Striscia sono proseguiti. L’ospedale Nasser di Khan Younis ha riportato almeno 37 vittime nella zona meridionale, mentre secondo Al Jazeera, il bilancio del bombardamento israeliano di lunedì su un internet cafè sulla costa nord è salito a 39 morti e decine di feriti. Tra le vittime figura anche il fotogiornalista palestinese Ismail Abu Hatab.