Slow Food richiede che ai prodotti importati nell’Unione Europea vengano applicate le medesime normative sui pesticidi in vigore per le produzioni locali. Questa richiesta emerge da un nuovo dossier dedicato alle filiere di mais e di grano, che tratta il tema delle clausole specchio e dei doppi standard applicati agli alimenti importati da paesi al di fuori dei confini comunitari. Nel documento si discute l’uso di pesticidi, erbicidi e diserbanti, sostanze frequentemente impiegate nelle coltivazioni cerealicole, prevalentemente condotte su larga scala, in monocolture e con modelli convenzionali.

Ogni anno, come riportato da Slow Food, l’Unione Europea importa circa 15 milioni di tonnellate di mais, principalmente da Ucraina e Brasile, ma anche da Argentina e Stati Uniti. Per quanto riguarda il grano tenero, in condizioni di normalità, le importazioni si attestano su circa 8 milioni di tonnellate, per lo più provenienti da Stati Uniti, Canada, Australia, Ucraina e Russia. Nel 2024, l’importazione di grano duro all’interno dell’UE ha superato 1,7 milioni di tonnellate.

Si evidenzia che al di fuori dei confini dell’Unione è possibile utilizzare sostanze vietate dai regolamenti comunitari. Paradossalmente, molte di queste sostanze provengono da paesi europei, dove il loro uso è proibito, ma vengono esportate all’estero e utilizzate su colture, tra cui i cereali, che successivamente vengono importati nell’UE.

Secondo Slow Food, non rassicura affatto il fatto che i cereali importati rispettino i cosiddetti Lmr, ovvero i limiti massimi di residui per i pesticidi nelle colture alimentari e foraggere. Nella cerealicoltura, infatti, la tipologia di sostanza più impiegata è quella dei diserbanti, utilizzati prevalentemente in fase pre-emergenza, cioè immediatamente prima o durante la semina. Poiché questi trattamenti avvengono lontano dalla raccolta, è poco probabile che nel prodotto finale si trovino residui significativi. Tuttavia, il problema rimane l’impatto ambientale di tali pratiche.