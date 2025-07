È stato costituito il nuovo Osservatorio sul distacco dei lavoratori, incaricato di monitorare il fenomeno del distacco transnazionale e di diffondere informazioni sui diritti lavorativi e occupazionali. Il Ministero del Lavoro ha comunicato che l’organismo si riunirà ogni tre mesi.

L’Osservatorio, secondo quanto specificato dal ministero, rappresenta la nuova organizzazione del dicastero e include la partecipazione di rappresentanti istituzionali come INPS, INAIL, INAPP e INL, oltre alle parti sociali come CGIL, CISL, UIL, Confindustria, Confcommercio e Confartigianato, nonché della Presidenza del Consiglio.

In un contesto di significativa evoluzione nel mercato del lavoro, il comunicato evidenzia come l’Osservatorio svolga un ruolo cruciale, anche a livello europeo, per garantire: trasparenza e accesso alle informazioni per le aziende e i lavoratori; la promozione di condizioni lavorative dignitose e compensi equi; e il contrasto a pratiche di concorrenza sleale e dumping sociale.

Nel corso della riunione, è stata presentata la situazione attuale dei negoziati europei riguardo alla proposta di Regolamento UE per la creazione di un’interfaccia pubblica che migliori la gestione e la trasparenza delle dichiarazioni di distacco dei lavoratori.