L’Aeroporto di Milano Bergamo, gestito da SACBO, ha raggiunto un traguardo significativo diventando il primo scalo in Europa ad aderire ufficialmente al programma Security Management System (SeMS) dell’International Air Transport Association (IATA). Questa mossa sottolinea l’impegno costante dell’aeroporto nel rafforzare la propria cultura della sicurezza, allineandola agli standard internazionali più avanzati del settore dell’aviazione civile.

Un Nuova Era per la Sicurezza Aeroportuale

Il programma SeMS, sviluppato da IATA, offre alle organizzazioni del comparto aereo – che includono compagnie aeree, aeroporti e operatori – una struttura metodologica avanzata. Il suo obiettivo è analizzare, rafforzare e far crescere i propri sistemi di gestione della sicurezza. Si tratta di un approccio basato sul rischio e focalizzato sulla prevenzione, ideato per migliorare in modo continuo le capacità di identificazione, valutazione e mitigazione delle minacce alla sicurezza.

Certificazione e Eccellenza Internazionale

Un elemento cardine del programma SeMS è la possibilità di ottenere una certificazione ufficiale IATA, che permette alle organizzazioni di misurare e dimostrare il proprio livello di maturità in ambito security. Questa certificazione funge da benchmark internazionale, offrendo un riferimento per valutare l’efficacia dei processi, delle competenze e dei sistemi adottati. L’adesione di Milano Bergamo Airport al programma SeMS conferma la sua attenzione costante per la tutela dei passeggeri e degli operatori aeroportuali, in un contesto dove la sicurezza è un elemento strategico e trasversale per lo sviluppo sostenibile del trasporto aereo.

Investimenti e Crescita Sostenibile

Milano Bergamo Airport si conferma non solo come uno degli aeroporti più dinamici e con maggiore crescita in Europa, ma anche come una best practice per la gestione integrata della sicurezza nel contesto aeroportuale moderno – sottolinea SACBO. L’adesione al programma SeMS di IATA si inserisce in un percorso già avviato da anni, che prevede investimenti continui in tecnologie avanzate, formazione specialistica del personale e ottimizzazione dei processi interni. Tutto ciò è in coerenza con le best practices internazionali e con gli obiettivi di resilienza e responsabilità che guidano l’evoluzione del settore.