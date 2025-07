Il mondo degli investimenti finanziari, spesso percepito come un labirinto complesso, si sta orientando sempre più verso un principio cardine: il cliente al centro. Questo non è solo un nobile intento, ma un vero e proprio caposaldo della normativa europea, la celebre Mifid 2, che trova ora una nuova e potente riaffermazione da parte della Consob.

La bussola dell’investitore: definire il “target market”

Chi progetta e chi distribuisce strumenti finanziari ha un compito preciso: assicurarsi che l’offerta sia cucita su misura per la domanda. Non si tratta di una semplice formalità, ma di un’esigenza fondamentale che deve guidare l’intero processo, dall’ideazione del prodotto al suo collocamento sul mercato. La “stella polare” per produttori e distributori deve essere l’identikit del cliente, che include elementi cruciali come il profilo di rischio, l’orizzonte temporale dell’investimento e la disponibilità patrimoniale. Questo approccio garantisce che ogni prodotto d’investimento sia effettivamente adatto a chi lo acquista.

È proprio questo il cuore del “Quaderno” della Consob, intitolato “Il target market nella disciplina della product governance quale presidio di tutela dell’investitore retail”, disponibile da oggi sul sito dell’Istituto. Gli autori, Michele Siri dell’Università di Genova, e Fiamma Cambiano con Dario Colonnello della Consob, hanno analizzato a fondo il ruolo cruciale di produttori e distributori nella governance dei prodotti, un aspetto chiave per la protezione degli investitori, in particolare quelli al dettaglio.

Dalla teoria alla pratica: il ruolo di produttori e intermediari

Nella fase di progettazione, i produttori sono chiamati a individuare i clienti “teorici o potenziali” a cui destinare i loro strumenti, basandosi su parametri come le competenze finanziarie, il livello patrimoniale e la propensione al rischio. Allo stesso modo, devono essere in grado di identificare per quali clienti un determinato prodotto non sarebbe affatto idoneo. Questo principio si estende anche agli intermediari, che, avendo un rapporto diretto con i risparmiatori, devono assicurarsi che i prodotti distribuiti siano adeguati ai clienti “reali o effettivi”.

Il Quaderno della Consob offre anche uno sguardo sulle attività svolte dall’Esma (European Securities and Markets Authority) e analizza le esperienze applicative in alcuni Stati membri, come Germania, Francia e Olanda. Da questo esame emerge che, nonostante la normativa, sussistono ancora differenze tra i vari Paesi europei, un elevato tasso di formalismo in alcuni processi e, non da ultimo, difficoltà nell’individuare prodotti che offrano un reale valore aggiunto agli investitori.

Nuovi orizzonti per la tutela del risparmio

Per superare questi ostacoli, sono state avviate recenti iniziative europee come la Ris (Retail Investment Strategy) e la Siu (Savings and Investments Union). Il Quaderno sottolinea inoltre come le nuove tecnologie possano giocare un ruolo fondamentale nel contribuire a una maggiore semplificazione ed efficienza dei processi.

In un contesto geopolitico caratterizzato da turbolenze, la protezione degli investitori non è solo un obiettivo, ma un requisito indispensabile per accrescere la loro partecipazione al mercato finanziario europeo. È un impegno costante che mira a costruire fiducia e a sostenere la crescita economica attraverso una maggiore consapevolezza e sicurezza per chi investe.