Mare Engineering Group, l’azienda di ingegneria quotata su Euronext Growth Milan, ha raggiunto un traguardo significativo nella sua offerta pubblica volontaria e parziale sulle azioni di Eles Semiconductor Equipment S.p.A. Con gli acquisti effettuati lo scorso 1° luglio, Mare Group ha superato la soglia del 20% del capitale sociale di Eles, detenendo ora il 20,1694% del capitale sociale e il 18,9172% dei diritti di voto.

Un Successo Fulmineo e Obiettivi Ambitiosi

Il CEO di Mare Group, Antonio Maria Zinno, non ha nascosto la sua soddisfazione per questo risultato, arrivato in meno di tre settimane dall’annuncio dell’offerta il 10 giugno. “Il superamento della soglia del 20% in meno di tre settimane parla da sé: il mercato ha risposto con decisione alla nostra proposta.” Questa dichiarazione sottolinea la rapidità con cui il mercato ha accolto la proposta di Mare Group, aprendo la strada alla fase finale dell’operazione.

L’offerta, che sarà avviata rapidamente con l’inizio del periodo di adesione all’OPAS nel mese di luglio, ha un obiettivo chiaro: “Il nostro obiettivo è raggiungere il ruolo di primo azionista per realizzare rapidamente un ambizioso piano di crescita industriale e dare ad Eles una nuova e più dinamica traiettoria di crescita grazie alle sinergie commerciali, tecnologiche e operative con Mare Group“, ha proseguito Zinno. Questo ambizioso piano mira a integrare le forze delle due aziende per creare nuove opportunità di crescita nel settore.

I Dettagli dell’Offerta: Corrispettivo Misto o in Denaro

L’offerta di Mare Group presenta una struttura flessibile per gli azionisti di Eles. Al verificarsi delle Condizioni di Offerta, l’Offerente riconoscerà:

Un Corrispettivo Misto composto da: una componente in denaro , pari a Euro 2,05985 , e una componente rappresentata da azioni ordinarie di Mare Group , pari a n. 0,05 azioni ordinarie , prive di valore nominale, di nuova emissione, aventi godimento regolare.

composto da: In alternativa, a scelta dell’aderente all’Offerta, un Corrispettivo in Denaro pari a Euro 2,25 per ciascuna azione portata in adesione all’Offerta.

L’obiettivo finale dell’offerta è quello di conseguire il 29,99% dei diritti di voto di Eles.

Il Meccanismo del Riparto e gli Acquisti Fuori Offerta

Trattandosi di un’offerta volontaria parziale, è importante comprendere il meccanismo del “riparto” in caso di adesioni superiori al numero di azioni oggetto dell’offerta. In tale scenario, Mare Group acquisterà da tutti gli azionisti aderenti una stessa proporzione di Azioni rispetto a quelle da ciascuno apportate. Questo significa che, se le adesioni superano la quota target, ogni azionista che ha aderito vedrà accolta una parte proporzionale delle proprie azioni.

È fondamentale notare che “Il Riparto avrà ad oggetto esclusivamente le Azioni portate in adesione all’Offerta, invece, gli acquisti effettuati o che potranno essere effettuati al di fuori dell’Offerta, a un prezzo comunque non superiore al corrispettivo di Offerta, ossia a euro 2,25, non sono soggetti a riparto.” Questa specifica chiarisce che gli acquisti diretti sul mercato, al di fuori del periodo di adesione all’OPAS e a un prezzo non superiore a 2,25 euro per azione, non saranno influenzati dal meccanismo di riparto.

L’operazione segna un momento chiave per il futuro di Eles, promettendo nuove prospettive di crescita e sinergie industriali sotto la guida strategica di Mare Group.