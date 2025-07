Il presidente Donald Trump, ha annunciato il raggiungimento di un accordo commerciale significativo con il Vietnam. Questo patto rappresenta il terzo siglato dall’amministrazione Trump, dopo quelli con Regno Unito e Cina, e giunge mentre i partner commerciali accelerano le trattative con gli Stati Uniti in vista della scadenza del 9 luglio. L’intesa mira a ridefinire i flussi commerciali tra i due Paesi, con implicazioni per le economie di entrambi.

I Termini dell’Intesa: Tariffe e Accesso al Mercato

L’accordo prevede l’applicazione di una tariffa del 20% sulle esportazioni vietnamite verso gli Stati Uniti. Un’ulteriore imposta del 40% sarà applicata su qualsiasi merce che si presuma abbia transitato attraverso il Vietnam, una mossa volta a contrastare eventuali triangolazioni. In cambio, il Vietnam ha accettato di eliminare tutte le tariffe sulle importazioni statunitensi, concedendo un “accesso totale” ai suoi mercati commerciali per i prodotti americani. Questa clausola è stata evidenziata da Trump come un’opportunità senza precedenti per le imprese statunitensi di espandere la loro presenza in un mercato in crescita.

Le Dichiarazioni di Donald Trump

Attraverso il suo social network Truth Social, Donald Trump ha espresso grande soddisfazione per l’esito dei negoziati: “È per me un grande onore annunciare di aver appena concluso un accordo commerciale con il Vietnam, dopo aver parlato con To Lam, il Segretario Generale del Partito Comunista del Vietnam. Si tratterà di un’importante collaborazione tra i nostri due Paesi. I termini prevedono che il Vietnam pagherà agli Stati Uniti una tariffa del 20% su tutte le merci spedite nel nostro territorio e una tariffa del 40% su qualsiasi trasbordo. In cambio, il Vietnam farà qualcosa che non ha mai fatto prima: concederà agli Stati Uniti d’America ACCESSO TOTALE ai loro mercati commerciali”.