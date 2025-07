Si conclude il progetto “StemDays – Il Camp delle ragazze” della Fondazione Human+, sostenuto da Intesa Sanpaolo (nella foto, l’a. d. Carlo Messina) attraverso il Programma Formula, in collaborazione con CESVI. L’iniziativa, dedicata alle studentesse delle scuole superiori della Città Metropolitana di Torino, è stata progettata e realizzata per favorire la parità di genere e la presenza delle donne nei percorsi di studio e di carriera tecnico-scientifici, rendendo le ragazze consapevoli del proprio potenziale creativo e del valore delle discipline STEM, le più richieste dal mercato del lavoro e decisive nell’affrontare le grandi sfide del nostro tempo.

Il finanziamento e il successo della raccolta fondi

Il progetto è stato selezionato da Intesa Sanpaolo nell’ambito della Divisione Banca dei Territori guidata da Stefano Barrese, con il supporto di CESVI, e finanziato attraverso una raccolta fondi attiva da maggio ad agosto 2024 su For Funding, la piattaforma di crowdfunding di Intesa Sanpaolo dedicata a sostenibilità ambientale, inclusione sociale e accesso al mercato del lavoro per persone con disabilità. In quattro mesi, sono stati raccolti oltre 100.000 euro grazie alla generosità di cittadini, imprese e anche della Banca, che ha contribuito attivamente all’obiettivo devolvendo 2 euro per molti dei prodotti acquistati dai clienti in modalità online.

Lo svolgimento del Camp 2024

La quinta edizione del Camp si è svolta dal 16 al 27 giugno presso il Toolbox Coworking, in via Agostino da Montefeltro 2. Il percorso a tappe ha alternato laboratori di empowerment a project work tecnologici, dove le studentesse di III e IV superiore si sono messe in gioco in diversi ambiti: dagli incontri per smascherare i bias di genere al lavoro in squadra, dalla realizzazione di un dispositivo tecnologico alla sua presentazione in pubblico.

Le attività del Camp delle Ragazze

Il Camp è gratuito e consiste in un percorso di nove giornate, guidato da esperte/i di formazione per la parte di empowerment e, nell’ambito dei project work, da startupper di imprese innovative. La rosa dei project work del 2025 ha visto le ragazze cimentarsi su quattro obiettivi, da realizzare in altrettanti gruppi: un sito web programmato in Python, una mini-serra automatizzata con sensori Arduino, un braccio robotico stampato in 3D e un videogame per esplorare lo spazio.

Come sono stati utilizzati i fondi

I fondi raccolti grazie al Programma Formula di Intesa Sanpaolo hanno permesso di finanziare le edizioni 2024 e 2025 del Camp per quanto concerne: