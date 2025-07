Nel 2025 si registra un lieve calo in Italia per la raccolta differenziata dei rifiuti: i comuni definiti ‘rifiuti free’ scendono a 663, registrando una diminuzione del 5% rispetto all’anno precedente, e rappresentano solo l’8,4% dei 7.896 comuni italiani. La Veneto si conferma regione leader per i comuni rifiuti free, mentre la Campania si posiziona al primo posto nel sud.

Questi dati emergono dalla XXXII edizione di “Comuni Ricicloni”, presentata oggi a Roma durante l’Ecoforum nazionale dell’economia circolare. Questo evento è organizzato dall’associazione ambientalista, Kyoto Club, e La Nuova Ecologia, in collaborazione con Conai e Conou e patrocinato dal ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica e dalla Regione Lazio.

Le differenze tra nord, sud e centro rimangono marcate. Il nord detiene il primato con 424 comuni rifiuti free (erano 434 nel 2024), seguito dal sud con 209 comuni (231 nel 2024), mentre il centro Italia mantiene una situazione stagnante con solo 30 comuni rifiuti free (33 nel 2024).

Tra i capoluoghi, spiccano le new entry come Nuoro, che si unisce agli storici Treviso, Pordenone e Trento come vincitori assoluti del 2025. Riconoscimenti speciali sono stati attribuiti a Cesena come miglior capoluogo di provincia 100% Gpp (green public procurement) e a Bareggio (MI) per la miglior performance, con il 95% Gpp, tra i comuni non capoluogo.

Per la prima volta, Legambiente, in collaborazione con l’Osservatorio Appalti Verdi, ha premiato i comuni particolarmente attenti all’applicazione del Gpp e dei Cam (Criteri ambientali minimi) nelle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture per gli appalti del 2024.

“Se da un lato va riconosciuto l’impegno di tante amministrazioni virtuose, dall’altro è fondamentale una svolta che deve necessariamente provenire dai centri più grandi e dalle città, che sono ancora troppo assenti nelle classifiche dei migliori,” ha commentato Giorgio Zampetti, direttore generale di Legambiente. “Serve, inoltre, un’attenzione per le filiere strategiche, come quella tessile e dei RAEE, per garantire sia sostenibilità che sicurezza economica.”