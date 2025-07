Il Piemonte estende ai rider le disposizioni previste nell’ordinanza anti caldo, che regola le condizioni di lavoro in situazioni di esposizione diretta e prolungata al sole. Questa iniziativa include anche i lavoratori dei settori delle cave e della logistica. “Un anno fa siamo stati pionieri in Italia adottando un’ordinanza per normare le attività durante l’esposizione a temperature elevate e oggi siamo i primi a estendere l’ambito di applicazione a chi svolge consegne in città in bicicletta o in scooter,” dichiara il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio.

“È evidente che si tratta di un lavoro che, per sua natura, viene svolto principalmente durante gli orari di pasto, quindi in ore molto calde,” osserva Cirio. “Per questo motivo, all’ordinanza sono affiancate indicazioni operative predisposte dall’Ufficio prevenzione della Regione Piemonte, al fine di garantire la sicurezza sul lavoro, adottando misure di riduzione del rischio. Tra le raccomandazioni, si suggerisce ai datori di lavoro di fornire ‘strumenti’ di protezione dal caldo, come bottigliette d’acqua e sali minerali, l’uso di abbigliamento adeguato, e di organizzare turni e pause all’ombra. È un gesto di civiltà e rispetto per le persone, soprattutto considerando che nella maggior parte dei casi parliamo di piattaforme multinazionali che generano risorse significative, ma che non sempre hanno dimostrato la dovuta attenzione e protezione nei confronti dei lavoratori.”