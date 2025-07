Nel contesto di un panorama tecnologico globale in continua evoluzione, Fincantieri accelera sulla sua strategia di open innovation, annunciando un passo significativo: l’apertura della sua Innovation Antenna in Corea del Sud. Questa mossa, supportata da Mind the Bridge, segna un ulteriore rafforzamento dell’impegno del Gruppo verso la collaborazione internazionale e la ricerca di soluzioni tecnologiche all’avanguardia per il settore marittimo.

La Corea del Sud: Un Nuovo Epicentro dell’Innovazione Fincantieri

L’annuncio è stato ufficializzato oggi, in occasione dello Scaleup Summit Seoul 2025, evento co-organizzato con Mind the Bridge. Alla cerimonia erano presenti figure di rilievo come l’Ambasciatrice d’Italia in Corea del Sud, Emilia Gatto, e i vertici di Fincantieri. Dopo aver inaugurato la prima Innovation Antenna in Silicon Valley lo scorso ottobre, Fincantieri ha scelto la Corea del Sud come nuovo hub strategico per l’innovazione globale. Questa decisione non è casuale: il paese vanta un ecosistema in forte crescita, in particolare nei settori della cantieristica navale, automazione e robotica, ambiti di primario interesse per il colosso italiano.

La nuova Antenna, strategicamente posizionata nel cuore del distretto tecnologico di Seoul, mira a creare connessioni dirette con l’ecosistema locale. L’obiettivo è coinvolgere attivamente startup, centri di ricerca e altri attori industriali, capitalizzando sulla rapida crescita dell’innovazione sudcoreana. Come evidenziato dal nuovo “Tech Scaleup South Korea 2025 Report – At the Frontier of Hard Tech” di Mind the Bridge, la Corea del Sud è in traiettoria per superare il Giappone e affermarsi come il terzo principale innovation hub asiatico, dopo Cina e India.

L’Ecosistema Sudcoreano: Numeri e Potenzialità

Il Report di Mind the Bridge dipinge un quadro estremamente dinamico dell’ecosistema sudcoreano:

Con 2.127 scaleup e oltre 71,6 miliardi di dollari raccolti , la Corea del Sud si posiziona tra i primi 16 ecosistemi “Star” a livello globale.

e oltre , la Corea del Sud si posiziona tra i primi 16 ecosistemi “Star” a livello globale. Il Paese vanta un’alta densità di scaleup ( 4,1 ogni 100mila abitanti ) e destina il 2,7% del PIL in scaleup , uno dei valori più elevati al mondo.

) e destina il , uno dei valori più elevati al mondo. Dal 2014, politiche pubbliche mirate, come i “Super Gap Projects” e incentivi deep-tech, hanno alimentato la crescita di 2 unicorni e oltre 400 startup , fornendo risorse per la commercializzazione e l’accesso all’IPO.

e oltre , fornendo risorse per la commercializzazione e l’accesso all’IPO. La capitale Seoul è classificata come “Nova Star” nella “Innovation Ecosystems Life Cycle Curve” di Mind the Bridge, con 1.555 scaleup e oltre 50,7 miliardi di dollari raccolti , paragonabile a hub come Boston, Singapore e il Texas.

e oltre , paragonabile a hub come Boston, Singapore e il Texas. La Corea del Sud è quarta al mondo per valore di mercato della robotica e prima per densità di robot industriali . Ha annunciato un nuovo piano da 2,2 miliardi di dollari per introdurre un milione di robot entro il 2030 in vari settori.

e . Ha annunciato un nuovo piano da per introdurre un milione di robot entro il 2030 in vari settori. Il 99,7% del commercio estero coreano avviene via mare, rendendo la portualità un asse strategico. Il porto di Busan raddoppierà la capacità con investimenti da 10 miliardi di dollari, mentre quello di Incheon sarà il primo porto “full smart” automatizzato del Paese.

L’Innovazione Dual-Use: Una Frontiera Strategica

Un tema centrale, evidenziato dal report “Dual Use Technologies: The Strategic Frontier of Innovation – 2025”, presentato anch’esso in occasione del lancio dell’Antenna coreana, è quello dell’innovazione dual-use. Questa rappresenta una delle forze trasformative più potenti nel panorama tecnologico globale. La ricerca, frutto della collaborazione tra Mind the Bridge, Fincantieri e Crunchbase, ha mappato il mercato dual-use, individuando oltre 17.600 startup operanti sia in ambito civile che militare nei Paesi NATO e alleati.

Il Report 2 evidenzia trend significativi: