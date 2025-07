Questa mattina a Roma, l’Amministratore Delegato di Eni, Claudio Descalzi, nella foto, ha incontrato il Primo Ministro della Malesia, Anwar Ibrahim. Al vertice ha partecipato anche l’Amministratore Delegato di PETRONAS, Tengku Muhammad Taufik, segnando un momento chiave per le collaborazioni energetiche tra i due Paesi.

Progressi nella Partnership Energetica

Durante l’incontro, le parti hanno fatto il punto sullo stato di avanzamento della business combination tra gli asset di Eni e PETRONAS in Indonesia e Malesia. Questa nuova Società, che si inserisce nel modello satellitare di Eni, sarà paritetica e finanziariamente autosufficiente. L’obiettivo è garantire nel medio termine una produzione sostenibile di 500 mila barili di olio equivalente al giorno (kboepd), principalmente di gas. La nuova entità potrà contare su riserve complessive pari a circa 3 miliardi di barili di olio equivalente (boe), con un potenziale esplorativo stimato in 10 miliardi di boe. Questo rappresenta un passo significativo per rafforzare la sicurezza energetica e ottimizzare le risorse esistenti.

Accelerazione sulla Bioraffinazione e i Biocarburanti

Descalzi e Taufik hanno anche illustrato al Primo Ministro malese i progressi del progetto relativo alla bioraffineria che PETRONAS, Enilive ed Euglena stanno sviluppando all’interno del sito industriale Pengerang di PETRONAS a Johor, in Malesia. L’impianto, costruito ex novo, adotterà la tecnologia Ecofining™ sviluppata da Eni, e produrrà SAF (Sustainable Aviation Fuel) per il trasporto aereo e HVO diesel. Questa iniziativa è cruciale per la riduzione delle emissioni nel settore dei trasporti e per la promozione di soluzioni energetiche più sostenibili.

Nuove Opportunità per la Transizione Energetica

Le discussioni hanno toccato anche ulteriori potenziali iniziative nell’ambito della transizione energetica. Tra queste, spiccano le opportunità di Carbon Capture and Storage (CCS), un campo in cui Eni vanta una comprovata esperienza tecnologica e industriale. Inoltre, sono state esplorate iniziative per la produzione di agri-feedstock per la bioraffinazione, in linea con il modello distintivo di integrazione verticale della filiera di approvvigionamento di Eni. Questi ambiti rappresentano direzioni future per una collaborazione ancora più ampia e sostenibile.