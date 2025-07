Ecolamp, il Consorzio senza scopo di lucro dedicato al recupero e riciclo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche a fine vita, annuncia una significativa espansione delle proprie attività, diventando un punto di riferimento nazionale per tutte le tipologie di Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE). Questa novità è fondamentale sia per i produttori, che devono gestire correttamente il fine vita dei prodotti immessi sul mercato nel rispetto della “Responsabilità estesa del produttore”, sia per gli utenti professionali, che necessitano di smaltire una vasta gamma di RAEE derivanti dalle loro attività.

L’evoluzione di Ecolamp: da lampadine a tutti i RAEE

Nato nel 2004 su iniziativa delle principali aziende nazionali e internazionali del settore illuminotecnico, Ecolamp ha iniziato la sua attività concentrandosi sulla gestione delle lampadine esauste. Nel corso del tempo, il Consorzio ha progressivamente ampliato il proprio raggio d’azione, includendo dapprima tutte le apparecchiature del settore lighting, per poi estendersi al vasto raggruppamento R4 dei RAEE, che comprende piccoli elettrodomestici, elettronica di consumo e persino i pannelli fotovoltaici.

Oggi, con oltre 450 produttori consorziati, Ecolamp si impegna a gestire la loro responsabilità estesa per qualsiasi apparecchiatura elettrica ed elettronica, sia domestica che professionale, immessa sul mercato.

Servizi dedicati per l’utenza professionale

Parallelamente, per gli utenti professionali, Ecolamp offre una gestione completa di tutte le tipologie di rifiuto elettrico ed elettronico, nel pieno rispetto delle normative vigenti. Questo avviene attraverso una gamma di servizi dedicati, facilmente attivabili con pochi click sul portale riservato a installatori, manutentori e, più in generale, a tutte le aziende che necessitano di smaltire RAEE. “È facile ottenere un preventivo senza impegno o contattare direttamente gli operatori del Consorzio per avere soluzioni personalizzate”, spiega il Consorzio.

La visione futura: economia circolare e sostenibilità

Fabrizio D’Amico, direttore generale di Ecolamp, sottolinea come i recenti sviluppi del Consorzio rappresentino “la naturale evoluzione di un’esperienza di oltre vent’anni maturata nell’industria del recupero e riciclo dei RAEE”. L’obiettivo principale di Ecolamp è “quello di offrire soluzioni che rispondano sempre meglio alle esigenze di tutti quei soggetti che cercano un punto di riferimento unico per la corretta gestione dei Rifiuti Elettrici ed Elettronici, che si tratti produttori, installatori o cittadini.” D’Amico conclude esprimendo l’auspicio che questa espansione possa “dare un’ulteriore spinta ai volumi di raccolta differenziata e alla realizzazione concreta di un’economia più circolare e sostenibile”.