Novità importanti per la cura del diabete nel Lazio: i medici di medicina generale potranno finalmente prescrivere, su piano terapeutico e in DPC (Distribuzione Per Conto), due nuovi farmaci innovativi. Fino ad oggi, il Lazio era l’unica Regione italiana a non consentire tale prescrivibilità, a causa di un disallineamento con il sistema normativo nazionale.

L’intervento di F.I.M.M.G. Lazio e AIFA

La F.I.M.M.G. Lazio ha svolto un ruolo chiave in questo cambiamento, interpellando direttamente l’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) per chiarire la correttezza di una tale dilazione nella prescrivibilità, che di fatto limitava l’accesso a terapie all’avanguardia. L’AIFA, accogliendo le istanze, ha ribadito il carattere nazionale dell’accesso ai farmaci, confermando l’importanza di superare le disparità regionali. La presenza della medicina generale all’interno dell’AIFA, inoltre, è stata riconosciuta come un contributo professionale fondamentale per rispondere efficacemente alle esigenze dei cittadini.

Il ruolo della politica regionale e l’impegno della Direzione Regionale

Un ringraziamento è stato espresso anche alla comunità politica della Regione Lazio, che ha recepito la necessità di eliminare questa anomalia tutta italiana, riconoscendo il cambio di paradigma che questi farmaci portano nella cura del diabete. Con piacere, la Direzione Regionale ha avviato rapidamente l’accreditamento dei medici di famiglia sulla piattaforma regionale. Questo sforzo organizzativo, sollecitato anche dalle associazioni dei pazienti, rende di fatto disponibili questi due importanti farmaci.

Addio al piano terapeutico specialistico per le “glifozine”

Questo provvedimento rappresenta un preludio a un’altra significativa novità: l’abolizione del piano terapeutico specialistico per le “glifozine”. Queste molecole stanno dimostrando notevoli benefici non solo per i pazienti diabetici, ma anche per coloro che soffrono di patologie cardiache e renali. Una volta pubblicato in Gazzetta Ufficiale, questo ultimo provvedimento non solo estenderà l’accesso a tali farmaci, ma avrà anche un impatto positivo sulle liste d’attesa, sgravandole da migliaia di richieste di visite specialistiche finalizzate al solo rinnovo del piano terapeutico.

Questo è un esempio concreto di come sia possibile intervenire sulla domanda in modo semplice, accorciando l’iter burocratico per l’accesso ai farmaci innovativi, migliorando così il servizio e valorizzando la professionalità dei medici di medicina generale.

Le sfide future: appropriatezza clinica e sostenibilità del SSN

La prossima sfida sarà ottimizzare la prescrizione, che è solo una componente di un percorso terapeutico più ampio, il quale include anche un sano stile di vita. La F.I.M.M.G. Lazio si impegna a perseguire percorsi di appropriatezza clinica attraverso programmi di formazione specifica in farmacologia clinica, dedicati all’ottimizzazione delle terapie, in particolare per i soggetti anziani e fragili. Questo è un compito quotidiano che va implementato per garantire un servizio sanitario pubblico efficace e sostenibile economicamente.