Il mercato del lavoro italiano a maggio 2025 ha segnato un nuovo record di occupati, raggiungendo quota 24,3 milioni. Un traguardo significativo, il più alto dall’inizio delle serie storiche nel 2004, che supera di quasi 1,3 milioni i livelli pre-pandemici di gennaio 2020. I dati, resi noti dall’Istat, dipingono un quadro complesso, con luci e ombre che meritano un’analisi approfondita.

La crescita dell’occupazione e il calo dell’inattività

A maggio 2025, si è registrato un aumento di 80mila occupati rispetto ad aprile e un incremento di ben 408mila unità rispetto a maggio 2024. Questo trend positivo ha spinto il tasso di occupazione al 62,9%. Parallelamente, si osserva una forte riduzione degli inattivi nella fascia d’età tra i 15 e i 64 anni, che si attestano a 12 milioni 119mila. Ciò significa 172mila unità in meno rispetto ad aprile e ben 320mila in meno su base annua (maggio 2024). In termini percentuali, il tasso di inattività è sceso al 32,6%. Questi dati suggeriscono un dinamismo nel mercato del lavoro, con un numero crescente di persone che entrano o ritornano nell’occupazione attiva.

L’incremento della disoccupazione: un dato da interpretare

Nonostante la robusta crescita degli occupati, l’Istat rileva anche un aumento del numero dei disoccupati, che a maggio 2025 sono un milione 691mila. Si tratta di un incremento di 113mila unità rispetto ad aprile e di 15mila unità su base annua (maggio 2024). Di conseguenza, il tasso di disoccupazione è salito al 6,5%. Questo dato, apparentemente in controtendenza rispetto all’aumento dell’occupazione, può essere interpretato come un segnale di maggiore partecipazione al mercato del lavoro. Molti individui che prima erano scoraggiati e rientravano nella categoria degli inattivi, ora si rimettono in cerca di un’occupazione, contribuendo così all’aumento sia degli occupati che dei disoccupati.

Un’istantanea sul futuro del lavoro in Italia

I numeri di maggio 2025 ci consegnano un’istantanea di un mercato del lavoro in evoluzione. Il record di occupati e la drastica riduzione degli inattivi testimoniano una vitalità che non si vedeva da tempo. L’aumento del tasso di disoccupazione, pur richiedendo attenzione, non sminuisce il quadro generale, potendo rappresentare un indicatore di una maggiore fiducia e attivazione nella ricerca di impiego. Sarà cruciale monitorare nei prossimi mesi se questa tendenza si consoliderà e come si evolverà la composizione dell’occupazione in termini di stabilità e qualità.