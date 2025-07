L’uso dei condizionatori d’aria sta diventando un fattore determinante nei consumi elettrici domestici a livello globale. Una ricerca condotta da un team internazionale, che include Enrica De Cian e Giacomo Falchetta del Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC) e dell’Università Ca’ Foscari Venezia, e Filippo Pavanello, ha fornito la prima valutazione empirica su scala globale dell’impatto del possesso di condizionatori sull’elettricità residenziale. Lo studio ha analizzato 25 Paesi, rappresentando il 62% della popolazione mondiale e il 73% dei consumi elettrici globali.

L’impatto sui Consumi Elettrici

I risultati mostrano che la presenza di condizionatori aumenta in media del 36% i consumi elettrici domestici a livello globale. Questo impatto è più significativo rispetto ad altri fattori come il reddito, i prezzi dell’elettricità e l’uso di altri elettrodomestici. Entro il 2050, la domanda globale di elettricità residenziale per il raffreddamento potrebbe raggiungere quasi 1.400 TeraWattora/anno, un valore paragonabile ai consumi elettrici totali dell’India nel 2020. Questo aumento comporterà emissioni aggiuntive di CO2 tra 670 e 956 Milioni di tonnellate, e costi associati tra 124 e 177 miliardi di dollari.

Cooling Poverty: Un Fenomeno Emergente

Un risultato chiave della ricerca è il concetto di “cooling poverty” (povertà da raffreddamento), ovvero il peso finanziario del raffreddamento per le famiglie a basso reddito. Mentre le famiglie ad alto reddito spendono tra lo 0,2% e il 2,5% del loro budget per l’aria condizionata, quelle a basso reddito nei Paesi in via di sviluppo possono arrivare a destinare fino all’8% delle loro spese all’elettricità per il raffreddamento. Giacomo Falchetta sottolinea che “nei Paesi in via di sviluppo, una parte significativa delle famiglie che adottano l’aria condizionata avrà redditi bassi e dovrà affrontare pesanti oneri di spesa per ottenere un livello accettabile di comfort termico, alimentando lo spettro della cooling poverty”. Questo evidenzia il cooling poverty come un indicatore emergente della povertà energetica in un clima che si riscalda, colpendo in particolare le popolazioni vulnerabili.

Disparità Globali e Prospettive Future

Si prevede che la diffusione dei condizionatori passerà dall’attuale media globale del 28% al 41-55% entro il 2050. Tuttavia, il tasso di accesso all’aria condizionata sarà diseguale tra i vari Paesi. Ad esempio, nelle nazioni africane si registreranno tassi di diffusione tra il 9% e il 15%, ben al di sotto della media globale. L’aumento previsto della domanda di elettricità per il raffreddamento comporta criticità sia per i sistemi di approvvigionamento elettrico che per le politiche climatiche. Solo in India, per soddisfare l’aumento del picco di domanda elettrica legato al raffreddamento, potrebbe essere necessario un ampliamento della capacità di generazione tra il 18% e il 29%.

Il Ruolo delle Energie Rinnovabili

Lo studio fornisce anche alcune evidenze che la produzione di energia solare fotovoltaica potrebbe contribuire a mitigare questi impatti. Le famiglie che vivono in aree con maggiore produzione fotovoltaica hanno un consumo di elettricità per il raffreddamento inferiore del 25%. I risultati della ricerca sottolineano l’importanza di politiche che promuovano tecnologie di raffreddamento ad alta efficienza energetica e l’integrazione delle energie rinnovabili per gestire queste crescenti necessità.

La Mostra “The Cooling Solution”

Questi risultati sono in linea con la mostra “The Cooling Solution”, in corso all’Institut français Milano fino al 22 luglio 2025. La mostra, che ha già toccato Venezia, New York e Londra, utilizza la fotografia per indagare come persone di diversi contesti socioeconomici nel mondo si adattano alle alte temperature e all’umidità. L’esposizione offre un viaggio visivo attraverso le esperienze vissute di raffreddamento inefficace e inefficiente, iper-raffreddamento, dispersione di calore, architetture vernacolari e tecnologie di raffreddamento all’avanguardia in Brasile, India, Indonesia e Italia. Sia lo studio che la mostra “contribuiscono entrambi a una comprensione più profonda delle sfide complesse dell’adattamento termico in un mondo che si riscalda, evidenziando la necessità di soluzioni di raffreddamento eque e sostenibili“, concludono dal CMCC.