(di Katherine Puce) Tra commercio fisico ed e-commerce si sta affermando un nuovo mondo, rappresentato sempre di più dalle aziende B2B. Queste aziende “Business to Business” forniscono servizi e prodotti ad altre imprese. Non sono, in realtà, una novità nel panorama economico. Di fatto esistono da secoli, ma solo recentemente hanno acquisito un proprio spazio definito, grazie all’attribuzione di un termine coerente con il nuovo contesto del commercio moderno organizzato.

Cambia linguaggio che accompagna la performance

Entrando nel mondo digitale, il B2B ha aperto una nuova strada, in cui piattaforme online si sono specializzate nelle transazioni tra imprese. I cosiddetti marketplace, i sistemi CRM (ovvero gestione delle relazioni con i clienti) e i software per la gestione delle relazioni commerciali ne sono un esempio concreto.

Si tratta di un modello che risponde sempre di più alla crescente richiesta di fiducia da parte di imprese e consumatori. La ricerca di contenuti empatici, in grado di rimanere impressi e conservati a lungo, precede oggi quella della performance, finora considerata centrale. Dopo anni di frenetica rincorsa, cresce infatti la consapevolezza che la performance, da sola, non basta. Il marketing B2B si basa sulla connessione umana, e in questo il messaggio non può sottrarsi, ma deve essere considerato parte integrante di una strategia più empatica e vicina ai valori più intimi delle persone.

L’empatia guida il marketing

A essere superata non è solo la centralità della performance, ma anche il limite di considerare la trasformazione come primariamente digitale anziché culturale. Per un cambiamento reale, occorre pensare oltre le tecnologie e ascoltare il cambiamento di mentalità che è alla base delle relazioni, e quindi della cultura aziendale.

In Italia, i dati emersi dall’Osservatorio Marketing B2B 2025, realizzato in collaborazione con la Venice School of Management dell’Università Ca’ Foscari Venezia, confermano questa nuova tendenza del settore B2B. In primo luogo, la leva strategica è rappresentata dai dati e dal loro utilizzo. Questi si sostituiscono alla centralità precedentemente assegnata alla performance, e ne costituiscono piuttosto la base fondante, necessaria per costruire fiducia e valore nel tempo. Strategie, competenze e customer journey cambiano paradigma, e l’Intelligenza Artificiale, la centralità del dato e la personalizzazione dell’esperienza diventano i nuovi obiettivi.

Il VB2B Tour 2025 dà voce al cambiamento nelle realtà italiane

Un cambiamento che trova conferma anche in appuntamenti come il VB2B Tour 2025, che a Milano ha riunito imprenditori e professionisti per ridefinire l’approccio alla vendita in chiave più umana, consapevole e strategica. Per l’occasione, sono stati proprio imprenditori e manager ad aggiornare le proprie competenze in vendita, soft skills e executive coaching. Competenze trasversali e percorsi di crescita manageriale che oggi rappresentano leve fondamentali per guidare il cambiamento e rafforzare la leadership nelle organizzazioni.

Il VB2B Tour fa parte di un ciclo esclusivo di quattro appuntamenti nazionali che continuerà con nuove tappe in tutta Italia, portando questa nuova visione anche in altre realtà territoriali.

Dunque, quando si parla di B2B oggi, occorre farlo in termini nuovi e superare stereotipi e limiti legati alle vecchie logiche performative, fondate esclusivamente sui numeri. È necessario, invece, riconoscere l’importanza, se non la centralità, delle relazioni autentiche, che profumano di umano e non di matematico.