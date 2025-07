Amplifon, leader mondiale nei servizi e soluzioni per l’udito, ha raggiunto in queste settimane due importanti traguardi su LinkedIn, la principale piattaforma social professionale del mondo con circa 1 miliardo di utenti.

Oltre 100mila follower

In primo luogo, il profilo della società ha superato quota 100.000 follower, un dato significativo soprattutto in considerazione di due aspetti: il confronto con gli altri principali operatori del settore e il fatto che l’ecosistema del gruppo su LinkedIn conta altri 10 profili in rappresentanza dei brand internazionali (da Miracle-Ear e Amplifon Hearing Healthcare negli Stati Uniti a Gaes in Spagna, da Minisom in Portogallo a Beter Horen in Olanda, ecc.). L’obiettivo è stato raggiunto grazie a una crescita organica e a una linea editoriale che combina valori, purpose, innovazione, strategia, sostenibilità, campagne di informazione e prevenzione.

Enrico Vita, Ceo Top Voice

Il secondo traguardo raggiunto nelle scorse settimane è l’attribuzione da parte di LinkedIn del “bollino” di Top Voice al CEO della società Enrico Vita, nella foto. Si tratta di un riconoscimento conferito direttamente dalla redazione giornalistica della piattaforma alle personalità che si distinguono per il loro ruolo e per i contenuti pubblicati.