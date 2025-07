La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ribadito l’impegno del governo verso l’economia marittima, delineando le linee guida per la seconda edizione del Piano Mare. Attraverso un videomessaggio inviato all’assemblea annuale di Assarmatori, la premier ha sottolineato l’importanza strategica del mare per lo sviluppo e il benessere dell’Italia.

Un Piano Mare più Pragmatico per i Cantieri Europei

Meloni ha annunciato che il nuovo Piano Mare avrà un “approccio ancora più pragmatico e l’obiettivo di dare un quadro quanto più snello e chiaro possibile.” L’iniziativa mira a definire una strategia industriale marittima concreta, volta a sostenere i cantieri navali europei e a fronteggiare la crescente concorrenza asiatica. Un’attenzione particolare sarà rivolta a rendere le politiche più efficienti e comprensibili, facilitando l’operato degli attori del settore.

Il Vantaggio Geografico dell’Italia nel Mediterraneo

La premier ha enfatizzato come “l’attenzione al mare e a tutto ciò che gli ruota attorno è da sempre una priorità del governo, perché è strategico valorizzare il vantaggio straordinario che l’Italia ha per la sua collocazione geografica”. La posizione dell’Italia, al centro del Mediterraneo, è considerata un asset fondamentale.

“Siamo al centro del Mediterraneo, un mare tornato protagonista nelle dinamiche globali come via di comunicazione più breve tra l’Occidente e l’Oriente,” ha spiegato Meloni. Questo bacino, pur occupando solo l’1% delle acque mondiali, è attraversato dal 20% del traffico marittimo globale, fungendo da anello di congiunzione tra l’Atlantico e l’Indopacifico. “Questo offre all’Italia, al nostro sistema, alle sue imprese e ai suoi lavoratori, occasioni enormi. Occasioni di sviluppo, di crescita, di benessere,” ha concluso la presidente del Consiglio, evidenziando le significative opportunità che ne derivano per l’economia e la forza lavoro del Paese.