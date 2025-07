Per le famiglie che hanno iniziato a ricevere l’Adi a gennaio 2024, l’assegno non potrà essere riconosciuto a luglio, poiché sono già trascorsi 18 mesi. Tuttavia, il governo sostituirà il sussidio con un contribuito straordinario nel mese di attesa necessario per riottenere il supporto, a condizione che siano rispettati i requisiti richiesti.

Tra luglio e ottobre, circa 500.000 nuclei familiari perderanno il sussidio dopo 18 mesi e saranno stanziati circa 250 milioni di euro, equivalenti a circa 500 euro per famiglia. Il provvedimento sarà introdotto attraverso un emendamento del governo al decreto-legge del 17 giugno, “Disposizioni urgenti in materia fiscale”, e è stato presentato dalla ministra del Lavoro, Marina Calderone, durante il Consiglio dei ministri.

Dopo un mese di sospensione dell’Adi, sarà possibile ripresentare la domanda per il rinnovo del beneficio, il quale avrà una durata di 12 mesi come stabilito dalla legge istitutiva della misura. Per semplificare il processo di rinnovo, l’Inps ha comunicato che i nuclei familiari con la stessa composizione rispetto alla precedente domanda non dovranno iscriversi nuovamente al Siisl né sottoscrivere un nuovo Patto di attivazione (PAD). Il modello di domanda, rimasto invariato, potrà essere presentato da qualsiasi componente maggiorenne del nucleo.

Qualora vi siano cambiamenti nella composizione del nucleo familiare, dovrà essere seguita la procedura ordinaria di iscrizione al Siisl e di sottoscrizione del PAD nucleo dopo la presentazione della domanda.

L’Adi è una misura di sostegno economico introdotta in Italia nel 2024 per sostituire il Reddito di Cittadinanza per le famiglie con componenti vulnerabili. I beneficiari sono famiglie che soddisfano specifici requisiti economici e che includono almeno un minore, una persona disabile, un over 60, o una persona seguita dai servizi sociali.

Nel gennaio 2024, oltre 515.000 nuclei hanno ricevuto il sussidio, coinvolgendo oltre 1 milione e 265.000 persone, con un importo di 618 euro al mese a nucleo e oltre 318,6 milioni di euro di spesa. Su quasi 760.000 domande di assegno di inclusione accolte nel 2024 (per oltre 1,8 milioni di persone coinvolte), 518.607 riguardano famiglie residenti nel Sud e nelle Isole, il 68,34% del totale. Solo in Campania sono state accolte 182.093 domande, un numero superiore rispetto a quello dell’intero Nord, con 100.311 richieste.