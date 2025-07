Il Gruppo Safilo e Victoria Beckham siglano una partnership decennale nel mondo dell’eyewear, unendo la maestria italiana nel design e nella produzione di occhiali con l’iconica visione stilistica della stilista britannica. L’accordo, annunciato oggi, prevede la creazione, produzione e commercializzazione delle collezioni eyewear a marchio Victoria Beckham fino a dicembre 2035, promettendo di ridefinire il segmento del lusso nell’alta moda femminile.

Un Nuovo Orizzonte per l’Eyewear di Lusso

La collaborazione strategica porterà sul mercato l’intera gamma di prodotti – sia montature da vista che occhiali da sole – a partire da gennaio 2026, con il lancio della collezione Primavera-Estate 2026. Questa partnership rappresenta un significativo passo avanti per entrambe le parti, consolidando la posizione di Safilo nel mercato globale e ampliando l’offerta di lusso per Victoria Beckham.

Angelo Trocchia, nella foto, Amministratore Delegato del Gruppo Safilo, ha espresso il suo entusiasmo per l’intesa, dichiarando: “Siamo orgogliosi di accogliere nel nostro portafoglio una delle Direttrici creative più iconiche dell’industria della moda. Lavoreremo insieme per rafforzare il posizionamento del brand come punto di riferimento globale nell’eyewear dell’alta moda femminile, attraverso collezioni dal design distintivo e dall’eccellente manifattura, riconoscibili per l’attenzione ai dettagli, lo stile minimalista e un’estetica sofisticata. Una proposta di lusso resa ancora più unica dalla visione e dall’impronta di Victoria Beckham, fondatrice di un marchio che si è sempre più affermato nell’industria della moda. Questa collaborazione ci permetterà di ampliare e valorizzare il portafoglio donna all’interno dell’architettura dei brand di Safilo, rafforzando la nostra presenza nel segmento del lusso.”

L’Esperienza di Safilo al Servizio della Visione di Victoria Beckham

Anche Victoria Beckham, Direttrice Creativa del suo omonimo brand, ha manifestato grande soddisfazione per l’accordo, sottolineando la competenza e la reputazione di Safilo nel settore. Le sue parole riflettono un’attesa condivisa di successo e innovazione: “Sono entusiasta di poter lavorare con Safilo per portare l’eyewear di Victoria Beckham ad un livello superiore. La loro esperienza nel settore è straordinaria, sostenuta da una solida reputazione per l’eccellente qualità e l’artigianalità. Considerata la loro presenza globale e le forti competenze di settore, sono entusiasta delle opportunità che ci attendono e impaziente di trasformare in realtà la visione che condividiamo.”

Safilo Group: Un Colosso dell’Eyewear con Prospettive Future

Il Gruppo Safilo, un player globale con oltre 90 anni di storia nella creazione, produzione e distribuzione di occhiali da sole, montature da vista, caschi e maschere per l’outdoor, porta in dote a questa partnership la sua profonda conoscenza del settore e una struttura operativa capillare. Con un fatturato netto di 993,2 milioni di Euro nel 2024 e una presenza in circa 100.000 punti vendita selezionati in tutto il mondo, Safilo è un’azienda che fonde design italiano, innovazione tecnologica e un approccio data-driven, guidata dal suo scopo dichiarato: “See the world at its best”. Il suo portafoglio include marchi di proprietà come Carrera, Polaroid e Smith, oltre a numerose licenze prestigiose, che ora si arricchiscono con il brand Victoria Beckham. Questo accordo decennale rappresenta non solo un’opportunità di espansione, ma anche un impegno a lungo termine per l’eccellenza e l’innovazione nel segmento dell’eyewear di lusso.