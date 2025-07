Promotica, agenzia loyalty quotata su Euronext Growth Milan, ha annunciato il lancio di una nuova e interessante iniziativa per Conad, uno dei maggiori attori della grande distribuzione italiana. Si tratta della short collection “Muoviti con Stile“, un programma studiato per incentivare le vendite, rafforzare la fedeltà dei clienti e promuovere i valori del benessere e della sostenibilità.

“Muoviti con Stile”: Pedala Verso i Premi Firmati Bianchi e Garmin

La promozione, attiva dal 16 giugno al 7 settembre 2025, offre ai clienti Conad l’opportunità di collezionare bollini. Ogni 15 euro di spesa effettuata con Carta Insieme o Carta Insieme Più Conad Card, si riceverà un bollino. Questi bollini potranno essere utilizzati per richiedere premi esclusivi firmati da due nomi di prestigio: Bianchi, icona storica del ciclismo italiano, e Garmin, leader mondiale nella tecnologia GPS per lo sport e la mobilità.

La collezione “Muoviti con Stile” è pensata per accompagnare il tempo libero, l’attività sportiva e la mobilità urbana. Tra i premi disponibili figurano zaini e borse tecniche, accessori outdoor, abbigliamento impermeabile e smartwatch GPS. Per accelerare la raccolta dei bollini, i clienti potranno acquistare prodotti specifici segnalati a scaffale, che daranno diritto a bollini aggiuntivi. La richiesta dei premi sarà possibile fino al 23 settembre 2025, utilizzando i bollini accumulati o i punti miPREMIO della carta fedeltà Conad.

Concorso “Vincibici”: In Palio 200 E-bike Bianchi

Parallelamente alla raccolta bollini, Conad lancerà anche il concorso “Vincibici“, valido dal 16 giugno al 30 settembre 2025. Questa iniziativa mette in palio ben 200 e-bike E-Omnia C Type firmate Bianchi, biciclette che incarnano innovazione, eleganza e tecnologia nel panorama della mobilità elettrica. Un’opportunità significativa per i clienti di Conad di abbracciare uno stile di vita più attivo e sostenibile.

Diego Toscani, Amministratore Delegato di Promotica, ha commentato l’iniziativa con entusiasmo: “Questa raccolta è pensata per valorizzare stili di vita attivi e sostenibili, attraverso premi che uniscono qualità, utilità e identità. Da un lato Bianchi, con la sua lunga tradizione nel ciclismo, dall’altro Garmin, eccellenza nella tecnologia sportiva: due brand capaci di ispirare le scelte quotidiane dei consumatori. Un progetto che si inserisce in modo coerente con l’impegno di Conad verso il benessere delle persone e la sostenibilità. La loyalty, oggi, non è solo fidelizzazione, ma esperienza, rilevanza e coerenza con i valori delle persone.”