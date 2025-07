Jerome Powell, presidente della Federal Reserve, ha dichiarato durante un panel al Forum della Banca Centrale Europea a Sintra, in Portogallo, che una maggioranza solida nel comitato di politica monetaria prevede di iniziare i tagli ai tassi di interesse più avanti nel corso di quest’anno. Tuttavia, ha sottolineato che questo dipenderà dai dati che raccoglieranno, dall’andamento dell’inflazione e anche dal mercato del lavoro, che potrebbe mostrare eventuali segnali di debolezza.

Quando gli è stato chiesto se luglio fosse il mese giusto per procedere con i tagli, Powell ha risposto: “Non saprei, dipenderà dai dati; non posso indicare un mese specifico.”

Nel frattempo, ha rilevato che l’inflazione negli Stati Uniti è scesa al 2,3%. Tuttavia, ha osservato: “Quando abbiamo considerato i dazi, ci siamo messi in attesa; tutte le previsioni sull’inflazione sono aumentate. Non si tratta di una reazione eccessiva, ma è necessario un po’ più di tempo. La cosa prudente da fare è aspettare, cercare di capire di più e osservare quali saranno gli effetti” dei dazi sull’inflazione.

Riguardo al debito statunitense, Powell ha riaffermato ciò che i suoi predecessori avevano detto: “Il livello del debito è sostenibile, ma la sua direzione non lo è e andrà affrontata prima o poi, meglio prima che poi.” Questa affermazione ha suscitato risate ironiche tra i partecipanti, soprattutto in riferimento al ‘Big Beautiful Deal’ di Donald Trump, che potrebbe generare 2.300 miliardi di debito in un decennio. Powell ha aggiunto: “Questo l’ho detto lo scorso anno e non posso aggiungere altro.”

Quando gli è stato chiesto se continuerà come governatore della Fed alla scadenza del suo mandato fra dieci mesi, Powell ha risposto: “Non ho niente da dirti su questo oggi.”

Infine, Christine Lagarde, presidente della Banca Centrale Europea, ha affermato che l’inflazione attuale si attesta al 2%: “Siamo al nostro obiettivo e alle previsioni di medio termine. Non dico missione compiuta, ma obiettivo raggiunto; è tempo di riconoscerlo.” Ha poi aggiunto che ora ci troviamo di fronte a una grande incertezza globale e che sarà necessario rimanere vigili per mantenere il target inflazionistico, ma che l’ente è in una buona posizione per farlo.