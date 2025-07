L’auto resta protagonista della mobilità italiana, ma il suo acquisto è sempre più rinviato. Lo rileva la nuova indagine di Aniasa, l’associazione dei servizi di mobilità di Confindustria, condotta con la società di consulenza Bain & Company, presentata nei giorni scorsi in occasione del sessantesimo anniversario dell’associazione. Nel 2024, l’80% degli italiani ha indicato l’auto come mezzo di trasporto principale, in netto aumento rispetto al 72% del 2023. Allo stesso tempo, però, sale anche la quota di chi rinuncia a comprarne una nuova: il 62% non ha preso nemmeno in considerazione l’acquisto, cinque punti percentuali in più rispetto all’anno precedente.

Costi Crescenti e Incertezze Normative Frenano gli Acquisti

“È il risultato di un sistema normativo incerto, di una spinta poco chiara verso l’elettrico e soprattutto dell’aumento dei prezzi“, spiega Aniasa. Dal 2013 il costo medio di un’auto è cresciuto del 52%, contro un incremento dei redditi familiari del 23%. Uno squilibrio che sta spingendo sempre più famiglie a prolungare l’uso dei veicoli in possesso o a rivolgersi all’usato.

Trend di Mobilità Alternativa e L’Ascesa Cinese

Stabile l’utilizzo del trasporto pubblico locale, scelto regolarmente dal 48% degli intervistati, mentre risultano in flessione scooter, monopattini, servizi a noleggio e taxi. Avanza infine la presenza di vetture di produzione cinese, sempre più competitive nella fascia medio-bassa del mercato.