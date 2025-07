Pinketts vive ancora. Pinketts non scriveva romanzi gialli. Lui dipingeva quadri, con inchiostro e veleno, ritratti di un’umanità che si rotola nel fango, ride della propria miseria e trova una strana, perversa bellezza nella putredine. I suoi personaggi non sono eroi o antieroi; sono spettri che camminano, anime perdute che cercano un barlume di senso in un mondo senza dio, armati solo di battute fulminanti e di un cinismo che ti trafigge come un chiodo arrugginito. La sua Milano era una creatura viva, che respira, una bestia notturna fatta di vicoli puzzolenti, bar fumosi, prostitute stanche e detective che hanno visto troppo, bevuto troppo e non si aspettano più nulla dalla vita, se non un altro bicchiere di whisky e un’altra sigaretta che brucia la gola. Pinketts conosceva i suoi mostri, li accarezzava, li nutriva con le sue parole affilate come rasoi. E li rendeva veri, così veri che ti pare di sentirne il respiro sul collo, anche quando chiudi il libro. Pinketts c’è sempre, nello sguardo dei suoi amici – capitanati da Elisabetta Friggi – che portano avanti un associazione in suo nome e un premio di grande prestigio.

Un premio a Lucarelli

Il 26 giugno, il cielo di Cattolica sembrava avvolto in un manto di riflessione; dove ogni stella era un punto di luce che illuminava il potere delle parole. Qui c’era il Mystfest. In questa atmosfera densa e vibrante, Carlo Lucarelli è stato insignito del VII Premio Andrea G. Pinketts, un riconoscimento che non celebra soltanto l’arte narrativa, ma l’impegno etico che la sottende, il coraggio civile che la nutre. Lucarelli, ingegno acuto e narratore d’una profondità quasi inaudita, il cui sguardo, mai pago, si posa sulla realtà con un’attenzione che rasenta l’ossessione, e la cui empatia, come un filo invisibile, si dipana e s’insinua nel cuore più recondito delle cose, non è, oseremmo dire, un mero autore. Egli è, piuttosto, una voce che si erge e, nell’atto stesso del proferire, si fa strumento acuminato di verità. Un uomo dunque, ché di uomo qui si tratta, il quale possiede la discreta, ma non per questo meno temibile, cognizione di come la parola, questa effimera entità che pure incide il tempo, possa essere carezza ineffabile o taglio reciso, memoria ostinata o denuncia perentoria.

“Le parole sono strumenti di cura ed etica”

La cerimonia, sobria e densa, ha visto la sindaca Franca Foronchi leggere con vibrante emozione le motivazioni del premio. Ha parlato di un “modello virtuoso” che, attraverso le parole, ricostruisce non solo storie, ma identità. Lucarelli, con la sua sensibilità rara e una capacità di ascolto che somiglia a quella dei grandi artigiani del linguaggio, ha saputo trasformare il narrare in un atto di giustizia. “Le parole,” recitava la motivazione, “sono strumenti di cura ed etica, elementi essenziali per una cultura che sappia riconoscere, nominare e contrastare la violenza”.

Gli Amici di Andrea hanno donato a Carlo Lucarelli una penna stilografica appartenuta a Pinketts. Il gesto commemora la comune impresa che vide Pinketts e Lucarelli impegnati nel salvataggio di una libreria. Per Lucarelli, anche una lettera della mamma di Pinketts.