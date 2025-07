Gli italiani, nel 79%, credono che la transizione ecologica apporti vantaggi sia all’ambiente che all’economia. Inoltre, il 40% è ottimista riguardo all’aumento dei green jobs e il 47% sollecita il Governo a incentivare l’uso di fonti energetiche pulite. Tuttavia, il rifiuto nei confronti delle centrali nucleari è netto: il 91% degli intervistati non le desidera nelle vicinanze, con il 39% che si oppone completamente e il 29% che preferirebbe che fossero situate a oltre 100 chilometri. Solo il 23% accetterebbe una distanza di almeno 50 chilometri. Si stima che i potenziali benefici derivanti dal nucleare siano tardivi o, per alcuni, addirittura irrealizzabili: il 37% crede che possano materializzarsi dopo 20 anni, mentre il 25% è convinto che non arriveranno mai.

Questi dati provengono dal sondaggio Ipsos intitolato “L’Italia e la sostenibilità”, realizzato in occasione della XII edizione dell'”Ecoforum nazionale sull’economia circolare”, promosso da Legambiente, Kyoto Club e Nuova Ecologia, e presentato oggi a Roma.

Legambiente sottolinea: “Produzioni circolari, fonti rinnovabili e transizione ecologica rappresentano un motore per la nuova occupazione verde e sono essenziali per abbattere i costi delle bollette. È fondamentale puntare su cicli produttivi puliti e abbandonare soluzioni irrealizzabili, oggi escluse dal mercato per i loro costi elevati. Solo così possiamo rafforzare le basi di un ‘Clean Industrial Deal’ made in Italy.”

La transizione ecologica, secondo il 34% degli intervistati, è cruciale per la salvaguardia del pianeta; per il 24% serve a ridurre i costi dell’energia e, di conseguenza, delle bollette per le famiglie e le imprese. Il 22% la considera il futuro, avvertendo che le aziende che non lo comprendono rischiano di essere escluse dal mercato. Inoltre, essa potrebbe portare a prodotti migliori e più sicuri per la salute. L’attenzione verso i green jobs rimane alta: il 40% degli intervistati prevede un aumento di queste occupazioni (percentuale che sale al 61% tra coloro che conoscono l’economia circolare), mentre solo il 14% ritiene che diminuiranno.