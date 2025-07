Intesa Sanpaolo ha recentemente ottenuto un prestigioso riconoscimento, venendo nominata la migliore istituzione finanziaria europea per le relazioni con gli analisti finanziari e gli investitori dalla rinomata rivista specializzata IR Impact (precedentemente nota come IR Magazine). Questo premio, assegnato annualmente da oltre 35 anni, è stato conferito a Intesa Sanpaolo a Londra in occasione degli IR Impact Awards 2025. Il riconoscimento si basa sulle valutazioni espresse da diverse centinaia di analisti finanziari, investitori e portfolio manager.

Un Successo che Segue i Riconoscimenti EXTEL

Questo importante traguardo si aggiunge ai precedenti riconoscimenti assegnati da EXTEL a Carlo Messina, CEO di Intesa Sanpaolo, e alla banca stessa. Intesa Sanpaolo si conferma così ai vertici delle classifiche qualificate nel settore finanziario europeo.

Il Ruolo Chiave del Team di Investor Relations

Il successo è il frutto del lavoro del team di Investor Relations di Intesa Sanpaolo, guidato da Marco Delfrate e Andrea Tamagnini. Questo team opera all’interno dell’Area del Chief Financial Officer Luca Bocca, dimostrando un’eccellente capacità di comunicazione dei risultati e delle strategie della banca al mercato.

Le Parole del CEO Carlo Messina

“Siamo molto orgogliosi di questo riconoscimento, che segue quelli recenti di Extel: ancora una volta Intesa Sanpaolo si colloca al vertice di una graduatoria qualificata, grazie alla capacità di migliorare costantemente la qualità della comunicazione dei nostri risultati e delle nostre strategie al mercato,” ha dichiarato Carlo Messina, l’a. d. del gruppo (nella foto). Il CEO ha inoltre espresso i suoi ringraziamenti e complimenti a Marco Delfrate e Andrea Tamagnini, definendoli “due indiscussi punti di forza della nostra Banca” per gli eccellenti risultati raggiunti alla guida del team di Investor Relations.