Elica, azienda leader nel settore delle cappe da cucina e dei piani aspiranti, ha annunciato un passo significativo nella sua strategia globale. L’azienda ha infatti completato l’acquisizione del rimanente 0,56% del capitale sociale di Elica Home Appliances (Zhejiang) Co., LTD (“Putian”) da FUJI Industrial Co., LTD (“Fuji”), già partner di Elica nella joint venture giapponese Ariafina. Questa mossa consolida il controllo di Elica su Putian, segnando un nuovo capitolo per le operazioni del gruppo in Cina e oltre.

Il Nuovo Ruolo Strategico di Putian

Questa operazione si inserisce in un progetto più ampio che vede la società cinese Putian trasformarsi in un hub di sourcing strategico e di produzione dedicato esclusivamente alle esigenze del Gruppo Elica. L’obiettivo è supportare la strategia di sviluppo del business Cooking in EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa) e l’espansione diretta nel mercato nordamericano, aree che rappresentano le priorità di investimento per il prossimo triennio 2025-2027.

Le Voci dei Vertici Elica

Giulio Cocci, nella foto, Amministratore Delegato di Elica S.p.A., ha commentato: “Con questa operazione completiamo un percorso iniziato nel 2021 con il turnaround della nostra presenza in Cina, che ha consentito di riportare Putian alla soglia del break-even dopo anni di risultati negativi. La decisione di acquisire il 100% del capitale e di ridefinirne il ruolo in chiave strategica ci permette ora di valorizzare al massimo l’infrastruttura industriale locale, trasformandola in un hub di sourcing funzionale alle esigenze del Gruppo”.

Anche Luca Barboni, Managing Director della Divisione Cooking di Elica S.p.A., ha sottolineato i benefici di questa strategia: “Putian sarà dedicata all’approvvigionamento di componentistica e prodotti a supporto delle nostre gamme per l’Europa e il Nord America. Si tratta di una scelta che migliora l’efficienza operativa, libera risorse e rafforza ulteriormente il focus sugli asset chiave per la nostra crescita”.