(di Katherine Puce) Nel mondo delle imprese tecnologiche e dell’innovazione spinta, si parla sempre più spesso di start-up, sia come sguardo alle possibili prospettive future sia come spazio di sperimentazione capace di farsi carico anche di fallimenti. Quest’ultime sembrano piccoli ecosistemi che devono superare solo l’ostacolo della partenza, per poi potersi assestare e agire nel mercato con stabilità. La realtà, però, prevede anche per loro la necessità di passare non un ostacolo ma varie sfide e step, in particolare essere in grado di compiere quel salto di qualità che, da sperimentazione, le renda un vero sistema economico: una scale-up.

Il salto evolutivo: nascere start-up, diventare scale-up

Per scale-up si intende quell’impresa che si trova nella fase di rapida crescita in termini di fatturato, clienti, dipendenti e spesso anche presenza geografica, e che dunque si è evoluta, non rimanendo bloccata alla fase iniziale di start-up bisognosa di validazione del modello di business.

Più nello specifico, l’OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), organizzazione internazionale che riunisce 38 Paesi per promuovere politiche economiche e sociali a favore della crescita e del benessere, definisce una scale-up quell’azienda formata da almeno 10 dipendenti, che mantiene un tasso di crescita annuale superiore al 20% per almeno tre anni consecutivi. Una start-up che da bruco è diventata farfalla e che, da piccola azienda, diventa impresa capace di attirare investimenti e spazio nel più grande mercato internazionale.

Un terreno difficile per chi vuole scalare

Un processo che, il più delle volte, non è facile né veloce, ma richiede la capacità di superare ostacoli come la mancanza del capitale giusto, di competenze più strettamente manageriali o anche la mancanza di accesso a reti internazionali. In particolare, in Italia questo passaggio è ostacolato dalla più diffusa diffidenza rispetto agli investimenti, come risultato di una scarsa cultura dell’investimento in innovazione da parte di fondi e operatori finanziari locali. A questo si aggiungono barriere normative, una burocrazia onerosa e un mercato del lavoro poco flessibile, che rendono complicata l’espansione di eventuali start-up già avviate.

L’Europa rilancia con TechEu, EIC Accelerator e STEP

Proprio per accompagnare questo passaggio cruciale, l’Europa ha risposto con una proposta della Banca Europea per gli Investimenti (BEI), la quale ha recentemente annunciato il piano TechEu, con cui metterà a disposizione 70 miliardi di euro entro il 2027 a favore di start-up e scale-up innovative. L’obiettivo è trattenere in Europa il valore generato da queste imprese, contrastando l’esodo verso gli Stati Uniti e creando un ecosistema favorevole alla crescita di aziende tecnologiche ad alto potenziale.

Inoltre, questo si affianca ad altre iniziative come EIC Accelerator ed EIC STEP Scale Up, entrambe promosse dal Consiglio Europeo per l’Innovazione. EIC Accelerator è rivolto in particolare a start-up e PMI deep-tech, alle quali offrire finanziamenti diretti e supporto all’accesso al mercato. Parallelamente, STEP Scale Up punta alle imprese con un modello di business già consolidato ma che necessitano di risorse e competenze per scalare a livello europeo e globale.

Questi programmi non si limitano al solo sostegno economico, ma offrono anche affiancamento e tutoraggio che aiutano a incrementare la propria visibilità a livello internazionale. In questo modo, le scale-up possono ricevere maggiore attenzione in quanto attori dell’innovazione e importante indice che un Paese ha un ecosistema maturo, attrattivo e capace.