Il Comune di Bologna sta agendo rapidamente per contrastare l’emergenza caldo in attesa di interventi più strutturali. Un’iniziativa di “pronto intervento” prevede la collocazione di 110 alberi in vaso in sette piazze centrali nell’arco di dieci giorni. L’obiettivo è aumentare le zone d’ombra per i prossimi tre mesi. Il sindaco Matteo Lepore firmerà a breve un’ordinanza contingibile e urgente per autorizzare queste installazioni, come spiegato dalla vicesindaca Emily Clancy in conferenza stampa.

Anticipare la Natura: Dalle Piazze ai Nidi

Queste 110 piante, alte tra i quattro e i cinque metri con una circonferenza del tronco di 20-25 centimetri, anticiperanno la loro destinazione finale. Inizialmente pensate per i giardini dei nidi e delle scuole dell’infanzia, saranno piantumate lì a settembre, una volta concluso il progetto legato all’ordinanza. Le piazze individuate sono tutte molto centrali e caratterizzate da una “fragilità microclimatica molto alta”, essendo “assolate e con una grande concentrazione di edifici”. Tra le piazze interessate ci sono piazza Nettuno, piazza Re Enzo, piazza Galvani, piazza della Mercanzia, piazza del Francia, piazzetta Guazzaloca e piazza de’ Celestini. Le specie che verranno collocate includono Osmanto, Ligustro, Acero di Freeman, Acero campestre e Carpino.

Investimento e Contesto Regionale

L’investimento del Comune ammonta a 128.000 euro, coprendo l’irrigazione nelle piazze e la successiva piantumazione. I fondi provengono dal Fondo per la riparazione e l’adattamento climatico. Questo intervento si inserisce in un contesto più ampio di misure contro il caldo estremo: proprio domani entrerà in vigore l’ordinanza della Regione Emilia-Romagna che limita le ore di lavoro all’aperto nelle giornate di caldo intenso, a seguito del recente decesso di un uomo che lavorava a San Lazzaro. La vicesindaca Clancy ha sottolineato la necessità per tutte le città di dotarsi di “nuovi strumenti” e di mescolare “azioni veloci e azioni più strutturali”, riconoscendo che le estati attuali non saranno “casi isolati” data la crisi climatica.