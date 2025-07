Le borse europee sono in una fase di stagnazione, in attesa dell’apertura di Wall Street, dove i futures mostrano un trend in calo. Dopo i dati relativi all’inflazione nell’Eurozona e quelli sul settore manifatturiero, i mercati rimangono in territorio negativo, con gli investitori focalizzati sulle trattative riguardanti i dazi statunitensi. Il dollaro continua a diminuire, mentre l’incertezza cresce in vista della maratona per il bilancio americano.

L’indice Stoxx 600 segna una flessione dello 0,3%. Anche Francoforte scende dell’0,5%, così come Milano e Parigi (-0,4%), mentre Londra perde lo 0,3%. In controtendenza si trova Madrid, che guadagna lo 0,2%. I principali indici del continente sono influenzati negativamente dal settore della difesa, che subisce un calo del 1,7%.

Le banche registrano una flessione dell’1%, insieme al settore tecnologico, che scende dello 0,6%.

Il settore energetico, invece, mostra segni di recupero, con un incremento dello 0,3%. Il prezzo del petrolio risale, con il WTI che guadagna l’1% raggiungendo i 65,78 dollari al barile, mentre il Brent si attesta a 67,41 dollari (+1%). La giornata si presenta positiva anche per il settore del lusso (+0,8%) e le utility (+1,3%), questo mentre il prezzo del gas cresce dell’1,4%, arrivando a 33,38 euro al megawattora.

I rendimenti dei titoli di stato risultano in lieve calo, con lo spread tra BTP e Bund stabile a 86 punti. Il tasso del decennale italiano si attesta al 3,41%, contro il 2,54% di quello tedesco.

A Piazza Affari, Mediobanca prosegue la sua discesa (-3,6%), dopo il collocamento della quota di Mediolanum (-0,7%). Anche Leonardo segna un netto calo del 3,1%, in linea con l’andamento del settore europeo. Vendite su MPS (-2,7%) e STM (-1,9%). Tra le performance positive, spicca Cucinelli con un incremento del 2,4%. Acquisti anche su A2A e Enel (+1,9%), oltre a segnali positivi da parte di Campari (+1,2%) e Moncler (+1%).