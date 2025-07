Le Borse europee registrano un calo dopo la diffusione dei dati relativi all’inflazione e agli indici Pmi che mostrano l’andamento del settore manifatturiero. I mercati del Vecchio Continente si muovono con cautela, in attesa delle trattative sui dazi e della maratona di bilancio negli Stati Uniti. Le anticipazioni su un’apertura debole per Wall Street sono evidenti, con i futures che mostrano segni negativi.

L’indice Stoxx 600 ha perso lo 0,2%. In calo anche Parigi (-0,3%) e Francoforte (-0,2%), mentre Londra si mantiene stabile con un decremento dello 0,07%. Madrid, invece, mostra un andamento positivo con un incremento dello 0,1%. I principali indici sono sostenuti dalle utility che guadagnano l’1,5%, con il prezzo del gas in aumento del 2% a 33,54 euro per megawattora. Anche il settore del lusso avanza con un +0,4%. L’energia rimane poco mossa, segnando un +0,09%, in linea con il trend del prezzo del petrolio. Il Wti si attesta a 65,07 dollari al barile, mentre il Brent è a 66,69 dollari. Seduta negativa per i settori automobilistico (-0,8%) e della difesa (-1,8%).

Sul fronte valutario, il dollaro si svaluta rispetto alle principali valute, con l’euro che sale a 1,1824 sul dollaro. Anche la sterlina e il franco svizzero si rafforzano. Si osserva un calo nei rendimenti dei titoli di Stato. Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 87 punti, con il tasso del decennale italiano al 3,42% e quello tedesco al 2,55%.