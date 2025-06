Un punto di svolta nelle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Canada è stato annunciato oggi, con l’accordo per riprendere i negoziati sui dazi. Il ministro delle Finanze canadese, Francois-Philippe Champagne, ha dichiarato che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il primo ministro canadese Mark Carney “hanno concordato che le parti riprenderanno i negoziati al fine di raggiungere un accordo sui dazi entro il 21 luglio 2025“. L’annuncio è giunto in concomitanza con la revoca della tassa sui servizi digitali (DST) imposta da Ottawa alle aziende statunitensi, una mossa che apre la strada a un dialogo più costruttivo.

La Tassa Sui Servizi Digitali: Il Cuore Della Disputa

La tassa sui servizi digitali, emanata lo scorso anno dal Canada, era stata pensata per generare un introito significativo, stimato in 5,9 miliardi di dollari canadesi (pari a 4,2 miliardi di dollari USA) in cinque anni. Questa imposta del tre per cento si applicava a giganti del settore come Alphabet, Amazon e Meta, fornitori di servizi digitali ai canadesi. Washington aveva precedentemente richiesto colloqui di risoluzione delle controversie proprio su questa questione, vista come una potenziale minaccia per i fornitori di servizi statunitensi, che avrebbero “rischiato un pagamento multimiliardario in Canada” entro il 30 giugno, come osservato dalla Computer & Communications Industry Association.

Reazioni E Silenzi: Il Contesto Della Negoziazione

Al momento dell’annuncio canadese, non ci sono stati commenti immediati dalla Casa Bianca o dal presidente Trump. Solo venerdì scorso, il presidente aveva dichiarato di aver posto fine ai colloqui commerciali tra i due Paesi proprio a causa di questa tassa, anticipando che Ottawa avrebbe presto “conosciuto una nuova aliquota tariffaria sui beni canadesi entro una settimana”. Questo silenzio, temporaneo o strategico, da parte di Washington, sottolinea la delicatezza e la posta in gioco di questi negoziati.

Un Precedente Di Tassazione: Il Canada Nel Mirino Di Trump

Il Canada, pur essendo stato in passato risparmiato da alcuni dei dazi più severi imposti da Trump ad altri Paesi, si è ritrovato comunque ad affrontare un regime tariffario separato. Da quando è tornato alla Casa Bianca a gennaio, Trump ha già imposto forti imposte sulle importazioni di acciaio, alluminio e automobili. Il fatto che il Canada sia il principale fornitore di acciaio e alluminio agli Stati Uniti rende la relazione economica tra i due Paesi particolarmente sensibile a queste dinamiche tariffarie. La ripresa dei negoziati offre ora una finestra di opportunità per evitare un’ulteriore escalation commerciale.