Misitano & Stracuzzi, operatore italiano nel settore delle essenze agrumarie, ha annunciato un importante passo per il suo sviluppo. La società, quotata su Euronext Growth Milan, ha infatti siglato un accordo di finanziamento significativo.

Un Finanziamento da 15 Milioni di Euro per la Crescita

In data 26 giugno 2025, Misitano & Stracuzzi (M&S) ha sottoscritto un contratto di finanziamento a medio-lungo termine del valore di 15 milioni di euro con Banca Monte dei Pasci di Siena S.p.A. Il prestito avrà una durata di otto anni e prevede un periodo di pre-ammortamento di 18 mesi, durante il quale saranno corrisposte solo le quote interessi. L’operazione è inoltre garantita da SACE GROWTH per un ammontare pari al 70% del finanziamento.

Fondi per lo Sviluppo Produttivo

I fondi ottenuti da questa operazione finanziaria sono destinati a supportare una parte significativa dei fabbisogni finanziari di M&S. L’obiettivo principale è l’investimento in immobilizzazioni materiali, con un focus specifico sulla ristrutturazione dello stabilimento di San Filippo del Mela (ME). Questo sito è cruciale per la produzione di succhi e l’estrazione di oli essenziali. Inoltre, una parte dei fondi sarà impiegata per l’acquisto di nuovi impianti, macchinari e attrezzature dedicati alla produzione di succhi da agrumi. L’erogazione del finanziamento è prevista per la data odierna, subordinatamente all’avveramento delle condizioni sospensive.

Il Commento del Presidente e i Ringraziamenti

Antonio Stracuzzi, nella foto, Presidente e Amministratore Delegato di Misitano & Stracuzzi, ha espresso grande soddisfazione per l’operazione: “MPS si conferma un partner strategico per la nostra azienda. La provvista finanziaria ricevuta, in collaborazione con SACE, rappresenta uno strumento prezioso per il completamento del secondo dei due nuovi stabilimenti produttivi di cui l’azienda si è dotata per continuare il percorso di crescita intrapreso. Ringrazio pertanto tutto il team di lavoro: i referenti MPS, i legali di Simmons&Simmons e i nostri referenti aziendali Giuseppe Trusso e Ilaria Nostro, per l’impegno e la professionalità profuse nella finalizzazione di questa importante operazione finanziaria.”

Lo Studio legale Simmons&Simmons ha avuto un ruolo chiave nell’operazione, agendo in qualità di deal counsel.